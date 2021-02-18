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Кьеза: «В ответном матче, безусловно, будет другой „Ювентус“»

18 февраля 2021, 02:12
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза прокомментировал выездное поражение от «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

То, как мы подошли к этому матчу, сразу же заставило нас столкнуться с суровой реальностью. В Лиге чемпионов, когда вы не полностью сконцентрированы, вас наказывают.

Мы забили гол на выезде, это даёт нам силы на ответный матч, в котором определённо будет совсем другая игра.

Это был мой первый матч плей-офф в ЛЧ, так что я не знаю, на что они обычно похожи. Мы просто с самого начала чувствовали напряжение и сами усложнили себе жизнь.

В ответном матче, безусловно, будет другой «Ювентус». Потому что, если мы хотим пройти в следующий раунд, нам нужно продемонстрировать нечто совсем иное.

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