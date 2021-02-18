Пирло: «Гол „Порту“ на первой минуте всё усложнил для „Ювентуса“»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал выездное поражение от «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Когда вы пропускаете на первой минуте, что довольно странно, это естественно, что игроки теряют уверенность. Особенно в матче с командой, которая знает, как закрываться на своей половине. «Порту» сразу же повернул игру в нужное им русло.

Это нормально, что с таким плотным графиком вы не можете постоянно поддерживать полную концентрацию и правильный темп. Однако в 1/8 финала ЛЧ такого происходить не должно.

Мы слишком медленно перемещали мяч и недостаточно поняли динамику игры.

Мы хорошо подготовились к этому матчу. Но это был не тот настрой, который мы хотели увидеть. Пропущенный на первой минуте гол, который мы преподнесли им на блюдечке, всё усложнил.