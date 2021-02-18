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Пирло: «Гол „Порту“ на первой минуте всё усложнил для „Ювентуса“»

18 февраля 2021, 01:58
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал выездное поражение от «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Когда вы пропускаете на первой минуте, что довольно странно, это естественно, что игроки теряют уверенность. Особенно в матче с командой, которая знает, как закрываться на своей половине. «Порту» сразу же повернул игру в нужное им русло.

Это нормально, что с таким плотным графиком вы не можете постоянно поддерживать полную концентрацию и правильный темп. Однако в 1/8 финала ЛЧ такого происходить не должно.

Мы слишком медленно перемещали мяч и недостаточно поняли динамику игры.

Мы хорошо подготовились к этому матчу. Но это был не тот настрой, который мы хотели увидеть. Пропущенный на первой минуте гол, который мы преподнесли им на блюдечке, всё усложнил.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
18 февраля в 09:58
Опять эти отговорки, опять одно и тоже, опять ни о чём!! О каком неправильном настрое ты вообще говоришь? А? Каждый раз ты несёшь одну и ту же пургу! Как раз ты и есть наша самая главная проблема! Остальное все второстепенно! Уйди лучше сам в отставку , чем через пару месяцев будешь уволен с позором!!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
18 февраля в 09:39
Игры не было почти весь матч. Только в конце создали какие-то моменты, а у Порту было ещё 2-3 возможности забить гол. Повезло еще, а то можно было уже проститься с ЛЧ. Теперь то настраивай на следующую игру, а то потом нечем будет оправдываться.
112910415
112910415
18 февраля в 08:24
весь матч был впереди !
ЮЗИК
ЮЗИК
18 февраля в 06:09
Звучит как оправдание
ДАША Д
ДАША Д
18 февраля в 04:27
Дома Ювентус должен отыграться.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
18 февраля в 02:08
Отсутствие тренера у команды и так уже достаточное усложнение
Сантус
Сантус ответ Василий 50 (раскрыть)
18 февраля в 02:07
Не,по моему тренера у них нет.Пирло есть,тренера-нет.
Сантус
Сантус
18 февраля в 02:06
Ооо́оо...так был ещё и план на игру?И настрой?)
Василий 50
Василий 50
18 февраля в 02:03
Это поражение тренера
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