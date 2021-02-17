Оршич: «Мы знаем „Краснодар“ как наиболее сильный клуб в РПЛ»

Нападающий загребского «Динамо» поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».

Мы ожидаем тяжелой игры. Противник участвовал в Лиге чемпионов и занял там 3-е место в группе, но мы надеемся на положительный результат.

Погодные условия? Будет тяжело, но команда сумеет привыкнуть к этим погодным условиям, и мы справимся с этим.

Мы знаем «Краснодар» как наиболее сильный клуб в российском чемпионате. Их место сейчас не соответствует их уровню, но завтра мы надеемся, что все будет хорошо для нас и мы сумеем победить.