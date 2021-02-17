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Оршич: «Мы знаем „Краснодар“ как наиболее сильный клуб в РПЛ»

17 февраля 2021, 20:03
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич поделился мнением о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Краснодара».

Мы ожидаем тяжелой игры. Противник участвовал в Лиге чемпионов и занял там 3-е место в группе, но мы надеемся на положительный результат.

Погодные условия? Будет тяжело, но команда сумеет привыкнуть к этим погодным условиям, и мы справимся с этим.

Мы знаем «Краснодар» как наиболее сильный клуб в российском чемпионате. Их место сейчас не соответствует их уровню, но завтра мы надеемся, что все будет хорошо для нас и мы сумеем победить.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ ДСА (раскрыть)
17 февраля в 21:23
Чтоб определить сильнейшего,нужно не никому не известных игроков третьесортных команд спрашивать,а просто посмотреть в таблицу!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 февраля в 21:06
Ага,самый сильный клуб в России!😜
shlomo
shlomo
17 февраля в 20:35
Ну что, Быки аванс получили...:)))).... все бы ничего и если бы Краснодар был бы 3 летней давности, то тут вопрос о фаворите не стоял бы вообще.... а вот сейчас (а учитывая псих-состояние после Локо) можно ожидать все что угодно.... очень хочется, чтобы в первом матче был сделан задел, но наверное нужно быть реалистами....Динамо уже в тонусе, а Краснодар....поэтому может быть все что угодно, но все равно БЫКИ - верю!!!!
ДСА
ДСА
17 февраля в 20:27
Зенит? не не слышали.
mihaluch
mihaluch
17 февраля в 20:21
Краснодар не только самый сильный клуб в РПЛ но сильнейший в Европе.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 февраля в 20:20
Дежурные слова. Перед матчем все друг друга уважают. А вот после матча очень часто уважение испарятся куда то.
А вообще , учитывая погодные условия, результат может быть любым. Тяжелое поле нивелирует мастерство. Будет вязкая , с большим количеством единоборств игра.
Будем надеяться , что Краснодару повезет больше.
STVA 1
STVA 1
17 февраля в 20:13
Не совсем так
gwynb1eidd
gwynb1eidd
17 февраля в 20:09
По моему его не правильно перевели...
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