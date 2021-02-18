Хавбек «Уфы» Иванов сделал татуировку с портретом супруги

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18 февраля 2021, 10:51

Полузащитник «Уфы» сделал татуировку с портретом супруги. Жена футболиста Кристина Иванова опубликовала в своём инстаграме результат.

«Просто без слов», — подписала фотографию жена Иванова.

Иванов подписал контракт с «Уфой» в январе этого года. До этого Олег защищал цвета грозненского «Ахмата».