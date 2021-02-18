Хавбек «Уфы» Иванов сделал татуировку с портретом супруги

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов сделал татуировку с портретом супруги. Жена футболиста Кристина Иванова опубликовала в своём инстаграме результат.
«Просто без слов», — подписала фотографию жена Иванова.
Иванов подписал контракт с «Уфой» в январе этого года. До этого Олег защищал цвета грозненского «Ахмата».
иначе бы не решился - в случае развода возникнут серьёзные неудобства ..
иначе бы не решился - в случае развода возникнут серьёзные неудобства ..
Цветною краской иcковерканной судьбы
Мы все в татуировках, хоть и не похожи
Несчастной жизнью заклеймённые рабы...
Цветною краской иcковерканной судьбы
Мы все в татуировках, хоть и не похожи
Несчастной жизнью заклеймённые рабы...
Но это тот случай, что понравилось, отличного качества, да и в тему: любимая жена...
Но это тот случай, что понравилось, отличного качества, да и в тему: любимая жена...