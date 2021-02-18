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Хавбек «Уфы» Иванов сделал татуировку с портретом супруги

18 февраля 2021, 10:51

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов сделал татуировку с портретом супруги. Жена футболиста Кристина Иванова опубликовала в своём инстаграме результат.

«Просто без слов», — подписала фотографию жена Иванова.

Иванов подписал контракт с «Уфой» в январе этого года. До этого Олег защищал цвета грозненского «Ахмата».

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Все комментарии
112910415
112910415
18 февраля в 12:43
крепкая семья у хавбека !
иначе бы не решился - в случае развода возникнут серьёзные неудобства ..
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
18 февраля в 12:16
на второй руке можно татуху любовницы набить))
sv_1969
sv_1969
18 февраля в 11:28
Их не стереть - они сидят под кожей
Цветною краской иcковерканной судьбы

Мы все в татуировках, хоть и не похожи
Несчастной жизнью заклеймённые рабы...
STVA 1
STVA 1
18 февраля в 11:18
Всем новостям новость)))
Q-J-G
Q-J-G
18 февраля в 11:01
Не нравятся тату, особенно такие и в таком количестве, как у Смолова...

Но это тот случай, что понравилось, отличного качества, да и в тему: любимая жена...
Аксинья
Аксинья
18 февраля в 11:01
Когда нет новостей то и это новость...
Gahi
Gahi
18 февраля в 10:53
Совет да любовь. Удачи
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