Черчесов посоветовал зарубежным тренерам «Спутник V»

Наставник сборной России советовал иностранным коллегам российскую вакцину «Спутник V» от нового коронавируса.

Многие тоже переболели, но после моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете, и мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали.

Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России привит «Спутником V», и всё как-то сдвинулось с места. Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться.