Черчесов посоветовал зарубежным тренерам «Спутник V»

Наставник сборной России Станислав Черчесов советовал иностранным коллегам российскую вакцину «Спутник V» от нового коронавируса.
Многие тоже переболели, но после моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете, и мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали.
Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России привит «Спутником V», и всё как-то сдвинулось с места. Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться.
и матёрый эксперт - вакцинолог !
и матёрый эксперт - вакцинолог !
...Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться...
Откуда тренер по футболу, не имеющий отношения к медицине, может знать лучшая или нет вакцина - "Спутник v"...
...Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться...
Откуда тренер по футболу, не имеющий отношения к медицине, может знать лучшая или нет вакцина - "Спутник v"...