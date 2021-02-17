ГлавнаяНовости

Черчесов посоветовал зарубежным тренерам «Спутник V»

17 февраля 2021, 12:06

Наставник сборной России Станислав Черчесов советовал иностранным коллегам российскую вакцину «Спутник V» от нового коронавируса.

Многие тоже переболели, но после моей первой прививки моя фотография разлетелась в интернете, и мне звонили из Австрии, Германии и спрашивали.

Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России привит «Спутником V», и всё как-то сдвинулось с места. Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться.

Все новости
Спортдиректор «Севильи» Мончи извинился перед Месси и Куманом
Сегодня, 06:59 Комментарии16
Футбольная пропаганда. «Спартак» подал пример ЦСКА, «Локомотиву» и другим клубам РПЛ
Вчера, 18:36Вадим Багров в блоге За и противКомментарии13
Маркизио может стать кандидатом в мэры Турина
04 марта Комментарии5
Ибрагимович мотивировал Хабиба перед боем с Гейджи
02 марта ВидеоКомментарии6
Прикинуться игроком ПСЖ, чтобы заключить контракт с клубом из ЛЧ. История футбольного Остапа Бендера
02 мартаЕвгений Петров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии12
«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Рубином»
02 марта ВидеоКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Parma1972
Parma1972
24 февраля в 17:22
Человеку, который достаточно умен, чтобы дать хороший совет, обычно хватает ума не давать советов.
112910415
112910415
17 февраля в 19:50
хитрый тренер ...
и матёрый эксперт - вакцинолог !
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
17 февраля в 15:13
И зачем ему это нужно. Лучше бы думал над стратегией и тактикой сборной, изучая игру соперников. Может ему больше заплатят за такую дешёвую рекламу?
Q-J-G
Q-J-G
17 февраля в 12:41
Когда вопрос касается твоего собственного здоровья, слушать чьи либо советы , надо с особой осторожностью...

...Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться...

Откуда тренер по футболу, не имеющий отношения к медицине, может знать лучшая или нет вакцина - "Спутник v"...
Project Pandora
Project Pandora
17 февраля в 12:31
Сомнительная рекомендация от сомнительного человека о сомнительном препарате.
Caniggia
Caniggia
17 февраля в 12:23
Хитрый пастух! Хочет, чтобы зарубежные тренеры после вакцины опустились до его уровня - также отупели, зачабанели, одеревенели и обыдлели!
mihaluch
mihaluch
17 февраля в 12:19
Да,эта лучшая вакцина и надо ей пользоваться.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100