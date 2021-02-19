Тарханов — о российском футболе: «Мы много говорим, но мало делаем»

Главный тренер софийской «Славии» высказался об уровне российского футбола.

Мы в России много говорим, но мало делаем. Программу всё создаем и не можем никак создать. Недавно приняли до 2030 года. Мне Жора Ярцев [бывший советский футболист] после этого написал: «Я эту программу уже 40 лет слышу». Понятно, нужно готовить детских тренеров, платить им нормальные деньги, но сколько уже об этом говорят? Делать надо. Футболисты сейчас выходят преимущественно неготовые, их переучивать приходится. Пока не начнем готовить техничных футболистов, личностей, так и будем получать от всех в еврокубках. Еще хуже всё будет.