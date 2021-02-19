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Маркс Ленин покинул «Акрон». Он не произвёл впечатления на тренерский штаб

19 февраля 2021, 20:50

Официальный сайт «Акрона» сообщает, что полузащитник Маркс Ленин покидает клуб.

Бразильский полузащитник Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес, принявший участие в турецких сборах «Акрона», не смог убедить тренерский штаб и руководство клуба в своей готовности тренироваться с командой.

Футболист прибыл в расположение клуба в неважной физической форме и не прошел углубленное медицинское обследование. Контракт с футболистом был прекращен досрочно.

Директор «Акрона» Иван Киреев прокомментировал расставание с футболистом.

Конечно, мы надеялись на совсем другое развитие событий. Футболист, наконец, присоединился к команде после решения ряда юридических вопросов и должен был пройти финальное обследование, результаты которого должны были активировать действие контракта. К сожалению, физическое состояние и проблемы со здоровьем не позволили ему это сделать. Маркс – хороший парень, но на данный момент ему нужно заняться собой, что он и сам прекрасно понимает.

Сам игрок напоследок обратился к болельщикам клуба.

Вынужден сообщить Вам о своем уходе из клуба. Решение было принято мной, потому что я не был физически готов играть за клуб. Хочу вернуться, привести себя в порядок и лучше подготовиться. Надеюсь, что еще вернусь. Всем спасибо и удачи!

Напомним, что «Акрон» подписал контракт с бразильцем в октябре 2020-го. Соглашение было рассчитано на три года.

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Все комментарии
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
20 февраля в 09:58
В "Акроне" коммунизма не будет
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
19 февраля в 22:42
Капиталу Учиться, учиться, ещё раз учиться).
Igo0rek
Igo0rek
19 февраля в 22:24
Маркс Ленин facepalm
mphuZ
mphuZ ответ Gahi (раскрыть)
19 февраля в 22:22
Один Ленин уже переломил ситуацию в октябре))
Спасибо, больше не надо.
Futurista
Futurista
19 февраля в 22:08
Маркс и Ленин без Энгельса - деньги на ветер...
Gahi
Gahi
19 февраля в 21:55
У Маркса Ленина есть хорошая возможность подтянуть свои физические кондиции и все силы, а также стремление направить в октябре на то, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, убедить Акрон в том что он готов вести команду к большим победам о которых так мечтает клуб. Удачи
A.S.A
A.S.A
19 февраля в 21:43
Бронивика ему не хватило, так бы точно впечатлил ))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
19 февраля в 21:42
Раз к физухе не приучен
Нафиг ты в Акроне нужен?
Вождя имя не порочь
и из клуба пошел прочь!
Не сыграешь - не судьба,
3... - это вон туда!
Сантус
Сантус
19 февраля в 21:02
Ну,хоть не Даздрапермом назвали...и то спасибо родителям..)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 февраля в 21:02
Халява Ленину не прошла, вовремя его раскусили.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 20:51
Хорошее у него ФИО...
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