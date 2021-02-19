Маркс Ленин покинул «Акрон». Он не произвёл впечатления на тренерский штаб

Официальный сайт «Акрона» сообщает, что полузащитник Маркс Ленин покидает клуб.
Бразильский полузащитник Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес, принявший участие в турецких сборах «Акрона», не смог убедить тренерский штаб и руководство клуба в своей готовности тренироваться с командой.
Футболист прибыл в расположение клуба в неважной физической форме и не прошел углубленное медицинское обследование. Контракт с футболистом был прекращен досрочно.
Директор «Акрона» Иван Киреев прокомментировал расставание с футболистом.
Конечно, мы надеялись на совсем другое развитие событий. Футболист, наконец, присоединился к команде после решения ряда юридических вопросов и должен был пройти финальное обследование, результаты которого должны были активировать действие контракта. К сожалению, физическое состояние и проблемы со здоровьем не позволили ему это сделать. Маркс – хороший парень, но на данный момент ему нужно заняться собой, что он и сам прекрасно понимает.
Сам игрок напоследок обратился к болельщикам клуба.
Вынужден сообщить Вам о своем уходе из клуба. Решение было принято мной, потому что я не был физически готов играть за клуб. Хочу вернуться, привести себя в порядок и лучше подготовиться. Надеюсь, что еще вернусь. Всем спасибо и удачи!
Напомним, что «Акрон» подписал контракт с бразильцем в октябре 2020-го. Соглашение было рассчитано на три года.
Нафиг ты в Акроне нужен?
Вождя имя не порочь
и из клуба пошел прочь!
Не сыграешь - не судьба,
3... - это вон туда!
Нафиг ты в Акроне нужен?
Вождя имя не порочь
и из клуба пошел прочь!
Не сыграешь - не судьба,
3... - это вон туда!