Маркс Ленин покинул «Акрон». Он не произвёл впечатления на тренерский штаб

Официальный сайт «Акрона» сообщает, что полузащитник покидает клуб.

Бразильский полузащитник Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес, принявший участие в турецких сборах «Акрона», не смог убедить тренерский штаб и руководство клуба в своей готовности тренироваться с командой.

Футболист прибыл в расположение клуба в неважной физической форме и не прошел углубленное медицинское обследование. Контракт с футболистом был прекращен досрочно.