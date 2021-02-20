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Клопп: «В нормальном сезоне мы бы так не отставали от „Ман Сити“»

20 февраля 2021, 10:34

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о позиции своей команды в нынешнем сезоне в АПЛ.

После 24-го тура «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице.

Нам нужно чуть больше удачи, чтобы достичь желаемых результатов. Мы бы не отставали от «Манчестер Сити» на 16 очков, если бы сейчас был нормальный сезон. Но такова реальность. Мы принимаем это. В нынешнем сезоне нас не волнует, насколько близко мы подберёмся к МС. Важно лишь то, как высоко нам удастся подняться в таблице. Этого будет достаточно.

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Dexter2110
Dexter2110 ответ sihafazatron (раскрыть)
20 февраля в 22:41
    DXTK
    DXTK
    20 февраля в 15:58
      NbKA555
      NbKA555 ответ David Young (раскрыть)
      20 февраля в 13:30
      Но все же более подходит для отговорки всё это,ведь все играют в пандемию и у соперников нет гарантий что не будет травм !На всё воля Божья!Каждый сезон нормальный по своему ,все в равных условиях!А если и нет (я про травмы) то это только на себя нужно сетовать !
      beefs
      beefs
      20 февраля в 11:11
      а остальные играют в другом сезоне, темнишь ты что-то Юрген...
      David Young
      David Young ответ NbKA555 (раскрыть)
      20 февраля в 11:04
      Если брать слова Клоппа, то, как мне кажется, он под этим имел ввиду как общие факторы, например пандемию, так и конкретно факторы Ливерпуля - особенно травмы, которые мешают сезону быть для его команды нормальным. Не только у него такие мысли, если брать футбольных личностей. Это всё влияет, но здесь есть и более обычное объяснение - Ливерпуль банально хуже играет в этом сезоне в сравнении с предыдущим. Регресс был, пожалуй, неизбежен, но он мог быть не столь большим.
      ilyafrom
      ilyafrom
      20 февраля в 11:00
      Клопп несет ерунду. У Сити гораздо хуже была ситуация. Еще осенью Сити не было даже в топ 10. К тому же Сити играет во всех турнирах, по две игры в неделю
      ДАША Д
      ДАША Д
      20 февраля в 10:59
      Сезон уже следует признать неудачным и только победа в Лиге Чемпионов спасет его.
      NbKA555
      NbKA555 ответ David Young (раскрыть)
      20 февраля в 10:58
      Я это прекрасно понимаю,ну я про дословный перевод именно!А так все понятно конечно же
      David Young
      David Young ответ NbKA555 (раскрыть)
      20 февраля в 10:55
      Да нет, там так и написано - "normal season."
      https://www.goal.com/en/news/klopp-claims-liverpool-would-be-closer-to-manchester-city-in/10933knpxvngrzsrz1qcamtqt

      Там много уделяется времени проблеме травм игроков Ливерпуля.
      Q-J-G
      Q-J-G
      20 февраля в 10:53
      При всём уважении к Юргену Клоппу, нельзя согласиться с тем, что он сказал:

      ....Мы бы не отставали от «Манчестер Сити» на 16 очков, если бы сейчас был нормальный сезон......

      Сезон, условия, для всех команд одинаковый...

      Не стоит собственные просчёты, "списывать" на сезон... Потеря ключевого игрока, всего одного игрока, и появились проблемы в команде, которые никак не могут решить. И главная проблема в том, что нет полноценной замены выбывшему на неопределённое время - ван Дейку... Отсюда - неуверенная игра в защите, которая существенно влияет на игру всей команды... И пожалуй, ещё и некоторая переоценка собственных сил, и недооценка своих конкурентов...
      Бубнин
      Бубнин
      20 февраля в 10:49
      Просто "МС" играет в другом, нормальном сезоне.
      NbKA555
      NbKA555
      20 февраля в 10:43
      Что значит нормальный сезон?Либо перевод не правильный,либо странная отмазка
      mihaluch
      mihaluch
      20 февраля в 10:43
      Играть надо все в одинаковых условиях.
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      20 февраля в 10:42
      болельщиков на стадионах нема и слишком плотный график
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      20 февраля в 10:36
      А чем этот сезон не нормальный..
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