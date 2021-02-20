Клопп: «В нормальном сезоне мы бы так не отставали от „Ман Сити“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о позиции своей команды в нынешнем сезоне в АПЛ.
После 24-го тура «Ливерпуль» занимает 6-е место в таблице.
Нам нужно чуть больше удачи, чтобы достичь желаемых результатов. Мы бы не отставали от «Манчестер Сити» на 16 очков, если бы сейчас был нормальный сезон. Но такова реальность. Мы принимаем это. В нынешнем сезоне нас не волнует, насколько близко мы подберёмся к МС. Важно лишь то, как высоко нам удастся подняться в таблице. Этого будет достаточно.
....Мы бы не отставали от «Манчестер Сити» на 16 очков, если бы сейчас был нормальный сезон......
Сезон, условия, для всех команд одинаковый...
Не стоит собственные просчёты, "списывать" на сезон... Потеря ключевого игрока, всего одного игрока, и появились проблемы в команде, которые никак не могут решить. И главная проблема в том, что нет полноценной замены выбывшему на неопределённое время - ван Дейку... Отсюда - неуверенная игра в защите, которая существенно влияет на игру всей команды... И пожалуй, ещё и некоторая переоценка собственных сил, и недооценка своих конкурентов...
....Мы бы не отставали от «Манчестер Сити» на 16 очков, если бы сейчас был нормальный сезон......
Сезон, условия, для всех команд одинаковый...
Не стоит собственные просчёты, "списывать" на сезон... Потеря ключевого игрока, всего одного игрока, и появились проблемы в команде, которые никак не могут решить. И главная проблема в том, что нет полноценной замены выбывшему на неопределённое время - ван Дейку... Отсюда - неуверенная игра в защите, которая существенно влияет на игру всей команды... И пожалуй, ещё и некоторая переоценка собственных сил, и недооценка своих конкурентов...