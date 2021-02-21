Аршавин: «Отставка Семака? После удачных отрезков не увольняют»

Бывший российский футболист подвел итоги встречи «Зенита» с тульским «Арсеналом» (1:2) в рамках 1/8 финала Кубка России.

Был ли «Зенит» неподготовленным? Бывает такое, но не думаю, что они были физически неподготовленными. «Зенит» выглядел тяжеловато, статично, было мало движений, поэтому свелось к тому, что было много подач с фланга. Дзюба был не готов к игре, потому что пропустил первый сбор из-за коронавируса. Тот козырь, те, на ком 70 процентов «Зенита» держится, не сработал.

«Арсенал» молодец, надежно сыграл в обороне, не тушевался на половине «Зенита». Штрафной, может быть, случайно забили, но заставляли соперника фолить. Отставка Семака? После удачных отрезков ни в каких странах тренеров в отставку не отправляют!