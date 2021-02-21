Аршавин: «Отставка Семака? После удачных отрезков не увольняют»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин подвел итоги встречи «Зенита» с тульским «Арсеналом» (1:2) в рамках 1/8 финала Кубка России.
Был ли «Зенит» неподготовленным? Бывает такое, но не думаю, что они были физически неподготовленными. «Зенит» выглядел тяжеловато, статично, было мало движений, поэтому свелось к тому, что было много подач с фланга. Дзюба был не готов к игре, потому что пропустил первый сбор из-за коронавируса. Тот козырь, те, на ком 70 процентов «Зенита» держится, не сработал.
«Арсенал» молодец, надежно сыграл в обороне, не тушевался на половине «Зенита». Штрафной, может быть, случайно забили, но заставляли соперника фолить. Отставка Семака? После удачных отрезков ни в каких странах тренеров в отставку не отправляют!
А Кубок России Зениту не очень то и нужен. Лишнее распыление сил.
Сейчас нужно бороться за первое место, лигочемпионское.
С этим Семак вполне справляется.
А дальше видно будет...
А Кубок России Зениту не очень то и нужен. Лишнее распыление сил.
Сейчас нужно бороться за первое место, лигочемпионское.
С этим Семак вполне справляется.
А дальше видно будет...
Что такое "удачный отрезок"...???
Абсолютный провал в европах ???
1 победа в 7-ми последних гостевых матчах в РПЛ ???
Домашний позор с Арсеналом в Кубке???
Что такое "удачный отрезок"...???
Абсолютный провал в европах ???
1 победа в 7-ми последних гостевых матчах в РПЛ ???
Домашний позор с Арсеналом в Кубке???
И продолжился вылетом из кубка России.
И продолжился вылетом из кубка России.
Если очередная неудача, "катастрофа" в Лиге чемпионов, и "вылет" из Кубка России в 1/8 финала, это удачные отрезки, то очень бы хотелось услышать от Андрея Сергеевича, а что тогда - неудачные отрезки...!!! Тем более, что команда "Зенит" имеет такие финансовые возможности, что многие команды РПЛ о таких возможностях даже и не мечтают...
Если очередная неудача, "катастрофа" в Лиге чемпионов, и "вылет" из Кубка России в 1/8 финала, это удачные отрезки, то очень бы хотелось услышать от Андрея Сергеевича, а что тогда - неудачные отрезки...!!! Тем более, что команда "Зенит" имеет такие финансовые возможности, что многие команды РПЛ о таких возможностях даже и не мечтают...