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Аршавин: «Отставка Семака? После удачных отрезков не увольняют»

21 февраля 2021, 14:11
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Бывший российский футболист Андрей Аршавин подвел итоги встречи «Зенита» с тульским «Арсеналом» (1:2) в рамках 1/8 финала Кубка России.

Был ли «Зенит» неподготовленным? Бывает такое, но не думаю, что они были физически неподготовленными. «Зенит» выглядел тяжеловато, статично, было мало движений, поэтому свелось к тому, что было много подач с фланга. Дзюба был не готов к игре, потому что пропустил первый сбор из-за коронавируса. Тот козырь, те, на ком 70 процентов «Зенита» держится, не сработал.

«Арсенал» молодец, надежно сыграл в обороне, не тушевался на половине «Зенита». Штрафной, может быть, случайно забили, но заставляли соперника фолить. Отставка Семака? После удачных отрезков ни в каких странах тренеров в отставку не отправляют!

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Kaguzuti (раскрыть)
21 февраля в 18:42
И всё?🤣🤣🤣приятно конечно,что ты так высоко нас ценишь!
Kaguzuti
Kaguzuti ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
21 февраля в 18:17
4-0 на поле цска над цска разве мало?
ЮЗИК
ЮЗИК
21 февраля в 17:50
До конца сезона доиграет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 16:25
А где он увидел удачные отрезки?!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
21 февраля в 15:44, ред.
Дзю тормоз команды. И, если руководство не хочет этого понимать, то Семак копает себе яму. Семак, как тренер, не принадлежит сам себе, это очевидно.
Остапчук 67
Остапчук 67
21 февраля в 15:28
Ну не тренер он...
Tostao
Tostao
21 февраля в 14:54
Андрюша после двух "удачных" женитьб, смело отправлял себя в отставку.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 февраля в 14:48
Да, у "Зенита" на поле присутствовали только четыре легионера, остальные либо травмированы, либо в карантине. Да, Дзюба пропустил первый сбор и был не в форме. Оправданий можно найти вагон и маленькую тележку. Но разве другие команды не испытывают подобные проблемы? Ошибок тренерского штаба было более, чем предостаточно - начиная от неудачной позиции Вендела и заканчивая скатыванием на дзюбол. Не знаю, какая удачная серия имеется в виду, но если основания для увольнения Семака считается, что маловато, то требований по работе его тренерского штаба надо точно предоставлять побольше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 14:48
Удачный отрезок случился в последних турах перед Новым годом в чемпионате. Когда обыграли московские команды в том числе и кандидатов на медали.
А Кубок России Зениту не очень то и нужен. Лишнее распыление сил.
Сейчас нужно бороться за первое место, лигочемпионское.
С этим Семак вполне справляется.
А дальше видно будет...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 февраля в 14:44, ред.
Можно уточнить,Андрей Сергеевич...
Что такое "удачный отрезок"...???

Абсолютный провал в европах ???
1 победа в 7-ми последних гостевых матчах в РПЛ ???
Домашний позор с Арсеналом в Кубке???
Cat01
Cat01
21 февраля в 14:27
Будем смотреть что будет дальше...
oFANATo
oFANATo
21 февраля в 14:27
Удачный отрезок начался в группе ЛЧ с одним очком
И продолжился вылетом из кубка России.
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
21 февраля в 14:25
Видимо кто-то больше знает чем мы .Зенит с Семаком выпустили новую игру в интернете, где они Чемпионы мира и об этом ещё никто не знает кроме Аршавина !!!
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 14:20, ред.
....После удачных отрезков ни в каких странах тренеров в отставку не отправляют!...

Если очередная неудача, "катастрофа" в Лиге чемпионов, и "вылет" из Кубка России в 1/8 финала, это удачные отрезки, то очень бы хотелось услышать от Андрея Сергеевича, а что тогда - неудачные отрезки...!!! Тем более, что команда "Зенит" имеет такие финансовые возможности, что многие команды РПЛ о таких возможностях даже и не мечтают...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 112910415 (раскрыть)
21 февраля в 14:18
Судя по всему "удачный" отрезок матчем с Тулой начался, продолжится с Ростовом и Краснодаром, а там..... видно будет
112910415
112910415
21 февраля в 14:16
не совсем понял про удачный отрезок ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 14:12
Вряд ли его уволят...
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