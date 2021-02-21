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Агент: «Кокорин пошел на понижение зарплаты — значит, есть стимул»

21 февраля 2021, 10:55

Агент некоторых российских футболистов Валериюс Мижигурскис поделился мнением о трансфере нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Чего жду от Кокорина в Италии? Будет тяжело, но, надеюсь, он заиграет в «Фиорентине». Хотя в России все говорят, что он забыл о футболе, но раз пошел на понижение зарплаты — значит, есть стимул. Он хочет доказать (прежде всего себе), что может играть на высоком уровне.

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Все комментарии
karnager
karnager
21 февраля в 13:03, ред.
Кокорин - это позор российского футбола в Европе. У нас и так мало футболистов, кто уезжают в другие клубы за границу. А видя, как они ведут себя околофутбола, они создают очень плохой фон для других игроков, которые тоже захотят уехать и поиграть в Европе. И Сашка никак не попадает под эталон хорошего человека и игрока, а молодые футболисты смотрят, впитывают.. Во времена Аршавина и Павлюченко действительно играли и зарабатывали, а сейчас готовы заработать, но не играть, можно на скамейке посидеть.

Скриньте - если даже Кокоша начнёт забивать и выходить в старте, он долго не останется в клубе, поскольку у него проблемы с дисциплиной, а там таких не любят . Игроки потом сами попросят его выкинуть .
Брулин
Брулин
21 февраля в 12:41
Феномен Кокорина надо изучать в финансовых вузах наряду с пирамидой Понци
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 февраля в 12:26
Но не такая уж серьезная потеря в деньгах. А что он приобрел:
1. Избегает скандалов в "Спартаке", связанных с изменениями в структуре управления клуба, а в частности с увольнением Газизова, который по сути заключал с ним контракт.
2. Разбирательство по поводу выдуманной устной договоренности, что Кокорин не может играть против "Зенита" и "Сочи"
3. Давление от тренерского штаба "Спартака" и болельщиков по поводу его хронических травм и прочих личных массажистов.
4. В "Фиорентине" пока можно спокойно отсидеться на лавке хотя-бы первое время получая второй-третий по размеру оклад в клубе.
Резюмируя: глупо было бы не перейти и футбол здесь может быть и не причем.
Ironigor
Ironigor
21 февраля в 12:13
Да кому он нужен был бы с такой зарплатой , если бы не сократил. Он и так уже не кому не нужен. С Фиорентиной это какое-то чудо получилось. Агент фокусник.
Владимир 77
Владимир 77
21 февраля в 11:38
Интересно,что сказал кокошин массажист?Он в каждой новости
cska1948
cska1948
21 февраля в 11:33, ред.
Я уж подумал, что Кокорин уже в Фиорентине пошёл на понижение зарплаты. А агент всё еще "стирает" спартаковское бельё Кокорина.
112910415
112910415
21 февраля в 11:25
доктор сказал, что итальянский воздух ему полезен ...
311
311
21 февраля в 11:19
Обиделся на Россию!)
Q-J-G
Q-J-G ответ beefs (раскрыть)
21 февраля в 11:15, ред.
Ну не такие они уж и "бедные", если оформляют трансфер с игроком, который не играет в своей команде, который не имеет игровой практики, да и у которого автобиография не очень...наводит на размышление... Надо было проверить, перепроверить, и лишь тогда принимать решение... А сейчас, Кокорин-это их личная проблема.... И пока "фиалки" маются, в "Спартаке" пусть улыбаются.... Подфартило "Спартаку" с "Фиорентиной".....
mihaluch
mihaluch
21 февраля в 11:05
И пошёл Кокорин по рукам.
beefs
beefs
21 февраля в 10:57
чего там он может доказать, он уже все доказал, бедные итальянцы как они влипли...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 10:56
лишь бы играл...
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