Агент некоторых российских футболистов Валериюс Мижигурскис поделился мнением о трансфере нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
Чего жду от Кокорина в Италии? Будет тяжело, но, надеюсь, он заиграет в «Фиорентине». Хотя в России все говорят, что он забыл о футболе, но раз пошел на понижение зарплаты — значит, есть стимул. Он хочет доказать (прежде всего себе), что может играть на высоком уровне.
Скриньте - если даже Кокоша начнёт забивать и выходить в старте, он долго не останется в клубе, поскольку у него проблемы с дисциплиной, а там таких не любят . Игроки потом сами попросят его выкинуть .
Скриньте - если даже Кокоша начнёт забивать и выходить в старте, он долго не останется в клубе, поскольку у него проблемы с дисциплиной, а там таких не любят . Игроки потом сами попросят его выкинуть .
1. Избегает скандалов в "Спартаке", связанных с изменениями в структуре управления клуба, а в частности с увольнением Газизова, который по сути заключал с ним контракт.
2. Разбирательство по поводу выдуманной устной договоренности, что Кокорин не может играть против "Зенита" и "Сочи"
3. Давление от тренерского штаба "Спартака" и болельщиков по поводу его хронических травм и прочих личных массажистов.
4. В "Фиорентине" пока можно спокойно отсидеться на лавке хотя-бы первое время получая второй-третий по размеру оклад в клубе.
Резюмируя: глупо было бы не перейти и футбол здесь может быть и не причем.
1. Избегает скандалов в "Спартаке", связанных с изменениями в структуре управления клуба, а в частности с увольнением Газизова, который по сути заключал с ним контракт.
2. Разбирательство по поводу выдуманной устной договоренности, что Кокорин не может играть против "Зенита" и "Сочи"
3. Давление от тренерского штаба "Спартака" и болельщиков по поводу его хронических травм и прочих личных массажистов.
4. В "Фиорентине" пока можно спокойно отсидеться на лавке хотя-бы первое время получая второй-третий по размеру оклад в клубе.
Резюмируя: глупо было бы не перейти и футбол здесь может быть и не причем.