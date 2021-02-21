Агент некоторых российских футболистов Валериюс Мижигурскис поделился мнением о трансфере нападающего из «Спартака» в «Фиорентину».

Чего жду от Кокорина в Италии? Будет тяжело, но, надеюсь, он заиграет в «Фиорентине». Хотя в России все говорят, что он забыл о футболе, но раз пошел на понижение зарплаты — значит, есть стимул. Он хочет доказать (прежде всего себе), что может играть на высоком уровне.