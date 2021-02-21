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Агент объяснил, почему Рассказов не смог закрепиться в «Спартаке»

21 февраля 2021, 11:00

Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Спартака» Николая Рассказова, поддержал своего клиента. Сейчас футболист на правах аренды выступает за тульский «Арсенал».

Почему Николай не вышел на новый уровень? Травма, несостыковка с тренером. Перед арендой в «Арсенал» он два месяца был не в тренировочном тонусе. «Спартак» летом играл каждые три дня, и его даже не включали в заявку. Получается, он лишь два-три раза в неделю занимался с командой, да и то тренировки были больше восстановительные. После этого в Туле было тяжело. После пары удачных игр бензин закончился.

А потом выдал несколько плохих туров. После паузы на сборные набрал кондиции. С «Зенитом» стал лучшим игроком матча. Сейчас все сборы отыграл левым защитником. Хорошо получалось, ему нравилось. Но получил травму, восстанавливается.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
21 февраля в 11:16
Спартак бросает своих игроков
beefs
beefs
21 февраля в 11:02
главное обезоружили соперника...
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