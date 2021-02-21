Аршавин: «Я бы поставил пенальти в эпизоде с Мозесом»

Бывший российский футболист подвел итоги матча между «Динамо» и «Спартаком» (2:0) в рамках 1/8 финала Кубка России.

«Динамо» выглядело предпочтительнее и заслуженно победило «Спартак». Погода влияет. Естественно, это некомфортные условия. Повышается вероятность получить травму.

Пенальти на Мозесе? В динамике я бы поставил пенальти. Сначала идет корпус, а потом движение рукой. Очень трудно определить. Услышал странную формулировку — «если мяч ниже подмышки», — это как тогда определить? В сложный момент здесь все на усмотрение арбитра, предвзятости с его стороны точно не было.

Гол Тюкавина пяткой? Случайность то, что так красиво получилось. В остальном он все понимал. Молодец, бомбардир, о нем хорошие отзывы.

Игру сделало «Динамо», оно играло острее у ворот «Спартака». Они контролировали игру, вратарь где-то помог. Пенальти не развернул игру кардинально, но помог клубу.