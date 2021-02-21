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Аршавин: «Я бы поставил пенальти в эпизоде с Мозесом»

21 февраля 2021, 13:16
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший российский футболист Андрей Аршавин подвел итоги матча между «Динамо» и «Спартаком» (2:0) в рамках 1/8 финала Кубка России.

«Динамо» выглядело предпочтительнее и заслуженно победило «Спартак». Погода влияет. Естественно, это некомфортные условия. Повышается вероятность получить травму.

Пенальти на Мозесе? В динамике я бы поставил пенальти. Сначала идет корпус, а потом движение рукой. Очень трудно определить. Услышал странную формулировку — «если мяч ниже подмышки», — это как тогда определить? В сложный момент здесь все на усмотрение арбитра, предвзятости с его стороны точно не было.

Гол Тюкавина пяткой? Случайность то, что так красиво получилось. В остальном он все понимал. Молодец, бомбардир, о нем хорошие отзывы.

Игру сделало «Динамо», оно играло острее у ворот «Спартака». Они контролировали игру, вратарь где-то помог. Пенальти не развернул игру кардинально, но помог клубу.

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Все комментарии
ABir
ABir
21 февраля в 18:38
Назначение Левниковым спорного пенальти сломало игру
Насмешник
Насмешник
21 февраля в 17:00
Будь подобный эпизод с участием Ракицкого или Ловрена, то мнение Андрюши поменялось бы кардинально. К сожалению, принципиальность слишком редкий зверь в этих краях.
Capral
Capral ответ Kolymchanin (раскрыть)
21 февраля в 15:14
Согласен, но в данный момент речь идет о Спартаке.
tigrok
tigrok ответ makkie (раскрыть)
21 февраля в 15:08
Дюков, Миллер
Kolymchanin
Kolymchanin ответ Capral (раскрыть)
21 февраля в 15:02
Еще вопрос, кого больше "не любят" в Питере Спартак или Динамо!?
makkie
makkie
21 февраля в 14:34
Аршавин, Орлов, Радимов, Боярский - кто еще бы поставил пенальти в ворота Спартака?)))
VAN ARM
VAN ARM
21 февраля в 14:26
хотелось бы посмотреть как ты ставишь)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 февраля в 14:24
Выучись и ставь!
Capral
Capral ответ oFANATo (раскрыть)
21 февраля в 14:16
Конечно он поставил бы. А какой питерец не поставил бы пенальти в ворота Спартака???
mihaluch
mihaluch
21 февраля в 14:08
Спартак проиграл по делу чтобы не говорили.
oFANATo
oFANATo
21 февраля в 14:04, ред.
Андрюша, иди обсуждай вылет зенита от Арсенала. Твое мнение по матчу Динамо- спартак неуместно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 февраля в 13:34
Так судья и поставил...
Cat01
Cat01
21 февраля в 13:27
Все смотрят игру под своим углом
1bear
1bear
21 февраля в 13:25
пенальти с дивана мы часто "ставим",а Динамики на сборах не"динамили",как зеня с физруком...
beefs
beefs
21 февраля в 13:25
а как же новая схема Спартака, она же должна была выиграть, опять облом...
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