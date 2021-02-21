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Геркус выступает за потолок зарплат в России

21 февраля 2021, 11:36

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном внедрении потолка зарплат для игроков.

Если бюджетный клуб играет в РПЛ, например, «Амкар», почему его траты нельзя лимитировать? Если бы был введен лимит, существовал бы он сейчас? Наверное, да. По крайней мере, не было бы всех этих мифов, что футболисты получают миллиарды. И игрокам это понятнее, конкуренция сильно повышается. Зарплата небольшая — желающих больше. Я бы исследовал эту возможность, это не такая безумная мысль. Чем меньше зарплаты, тем больше маленьких клубов — и тем мощнее корневая система футбола. Прочнее фундамент, чтобы молодые могли получить первую работу. Пока с этим проблемы.

Ранее Илья Геркус поделился мнением касательно лимита на легионеров в российском футболе.

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berda2003
berda2003
21 февраля в 15:58
с себя надо было начинать, когда доил паровоз, а когда получил поджопник, заговорил про лимит зарплат у игроков...
112910415
112910415
21 февраля в 14:14
в идеале оно, конечно, было бы правильно ..
но обходить эту норму будут тысячей способов
mihaluch
mihaluch
21 февраля в 13:07
Вопрос не нов только решать его никто не собирается.
sv_1969
sv_1969
21 февраля в 12:57
не было бы всех этих мифов, что футболисты получают миллиарды!
А разве нет)))
zim289
zim289
21 февраля в 12:39, ред.
Дeгeнeрaты, пинающие мячик, не должны получать миллионы!
Можно понять запредельные зарплаты Месси, Роналду или Ибрагимовича.
Но нашим надо платить среднюю ЗП по стране, пока нормально играть не научатся. Последние 10 лет только позорят страну и клубы в еврокубках.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 февраля в 12:38, ред.
Недавно читал про Англию. В Англии футболом занимаются примерно 1,5 миллиона человек. Из них только 300!!!! могут играть в АПЛ. Сами подсчитайте какой это процент. Почему этим условным 300-400 платят космические зарплаты - потому что выиграли огромную конкуренцию и самое главное - они приносят прибыль. Так если не получается что-то изменить в потолке зарплат, надо стремиться делать футбол в России окупаемым. Все стремятся продать и заработать, а у нас - давайте покупать дорогих футболистов переплачивая вдвое по зарплате, чтобы поднять престиж России! И что, подняли?
Leha-ha50
Leha-ha50
21 февраля в 12:25
Идея - правильная. Но ведь ее уже озвучивали много раз, а воз и ныне там. Пока ГАЗПРОМ заправляет , шансов на введение потолка зарплат практически нет. Неужели Дюков обидит свой Зенит??? Конечно нет. Ведь завышенными зарплатами питерцы и заманивают к себе игроков. А тут уже ответная реакция действует : клубы , если есть возможность, повышают своим игрокам, чтоб сохранить их. Вот так и задрали эту планку на огромную высоту.
Не думаю , что это идея скоро воплотится в жизнь.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
21 февраля в 12:18
Очень тяжёлый вопрос, как условно сравнить зарплаты и сколько достоин тот или иной игрок ,Роналдо Месси Неймара Дибала ну и т.д.
cska1948
cska1948
21 февраля в 11:47
"...Пока с этим проблемы."
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Проблемы с потолком зарплат будут до тех пор, пока с этих зарплат кое-кто имеет откат. Понятно, что чем больше у игрока зарплата, тем больше и откат.
ABir
ABir
21 февраля в 11:47
Если ограничить верхний уровень зарплат футболистов, то в клубах появится больше людей, любящих футбол больше денег
beefs
beefs
21 февраля в 11:38
это правильно, зарплату футболистов нужно привести к ср. заработку по стране и ввести премиальные но не астрономические как сейчас...
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