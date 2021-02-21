Геркус выступает за потолок зарплат в России

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном внедрении потолка зарплат для игроков.

Если бюджетный клуб играет в РПЛ , например, «Амкар», почему его траты нельзя лимитировать? Если бы был введен лимит, существовал бы он сейчас? Наверное, да. По крайней мере, не было бы всех этих мифов, что футболисты получают миллиарды. И игрокам это понятнее, конкуренция сильно повышается. Зарплата небольшая — желающих больше. Я бы исследовал эту возможность, это не такая безумная мысль. Чем меньше зарплаты, тем больше маленьких клубов — и тем мощнее корневая система футбола. Прочнее фундамент, чтобы молодые могли получить первую работу. Пока с этим проблемы.