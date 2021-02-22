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Червиченко: «Промес — деньги на ветер. Это бредовый трансфер»

22 февраля 2021, 13:23

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход в московский клуб нападающего «Аякса» Квинси Промеса.

Думаю, что Промес — деньги на ветер. Во-первых, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Эта мудрость живёт веками, но «Спартак» почему-то пытается её опровергнуть. Видимо, берут пример с ЦСКА, где возвращение Вагнера обернулось успехом. Снайперские способности Промеса снизились — в России он забивал, в среднем, один гол в двух матчах. И это было в нашем жёстком чемпионате. А в Нидерландах у него примерно один гол в четырёх матчах. Вряд ли Промес станет больше забивать, если вернётся. Скорее всего, этот показатель у него будет на уровне чемпионата Нидерландов, а то и ниже.

Во-вторых, ему уже 30 лет. Физиология говорит, что в этом возрасте у футболистов всё начинает рваться и ломаться. Особенно у тех, кто играет за счёт скорости. Ну и, наконец, в любой момент может всплыть ситуация с поножовщиной. Вы же слышали слова руководителя нашей страны о западных странах, где люди способны на любые гадости и подлости.

Уверен на 200%, что Промеса затаскают по судам, если «Спартак» выйдет в еврокубки и попадёт там на голландскую команду. Принимая во внимание перечисленные минусы, а также сумму трансфера и зарплату Промеса, о которых пишут в СМИ, я считаю этот трансфер бредовым. За эти деньги можно купить молодого сильного игрока из Бельгии или той же Голландии.

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Все комментарии
1-я конная
1-я конная ответ batog (раскрыть)
22 февраля в 14:07
Неужто больше Карпуши? Вот кто умел доить спартак на уровне!
За адекватность
За адекватность
22 февраля в 14:01
"За эти деньги можно купить молодого сильного игрока из Бельгии или той же Голландии." Ну во-первых пока еще Промеса никто не купил. А во-вторых что в случае с покупкой Промеса, что в случае покупки за эти деньги другого, условно молодого перспективного голландца, шансы что заиграют , как и в присказке про возможность увидеть динозавра на улице. Можно увидеть, а можно нет, третьего не дано. Гус Тил тому свежий пример. Промесу как минимум не нужно будет много времени на адаптацию, да и посмотреть бы на него было интересно в нашем РПЛ. Как обычно личное мнение.
batog
batog
22 февраля в 14:00
"Толстый", а сколько ты денег "на ветер" запустил в Спартаке?
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 февраля в 13:54
Во первых я же не утверждаю что они равны по классу!
Во вторых нонсенс это утверждать !Да, для Вас Вагнер супер , а для других Промес! Ну а мне фиолетово на них!
makkie
makkie
22 февраля в 13:50, ред.
За эти деньги можно купить молодого сильного игрока из Бельгии или той же Голландии.
_________________________________

Например, Шафара, Зоа, Кебе, Срмана и других ноунеймов, которых напривозил Червь будучи в статусе президента Спартака?
Слушать этого человека - себя не уважать!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 13:44, ред.
Спартак любит возвращаться к старому. Нашили звёзды за чемпионства советских времён, гоняли туда-сюда Карпина, Аленичева, спортдиров и гендиров тоже. Теперь вот Промес.
Когда в команде трудности, Федун думает, вот верну старое, и вернутся давние победы.
Но это ошибка, жить нужно настоящим и смотреть в будущее...
старина
старина
22 февраля в 13:39
Бредовый трансфер.это назначение тебе подобных на руководящие должности.Промес сделал в десятки раз больше,чем ты со своими 9-10 местами
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ STVA 1 (раскрыть)
22 февраля в 13:38
А что если Вагнер это исключение, подтверждающее правило? К тому же сопоставлять уровень Вагнера и Промеса - это нонсенс.
vm777
vm777
22 февраля в 13:36, ред.
"А в Нидерландах у него примерно один гол в четырёх матчах"
_______
Смотрим статистику: 39 игр и 18 голов, т.е. почти в каждом втором матче. червиченко в даже в таких простых вещах или лжет, или не осведомлен.
Трансфер не однозначный (вопрос психологического состояния Промеса), да и время упустили, кубок пр...., лига вот вот начнется, а он с командой не готовился.
STVA 1
STVA 1 ответ beefs (раскрыть)
22 февраля в 13:34
Промес подойдет для любого клуба в нашей РПЛ))
shlomo
shlomo
22 февраля в 13:33, ред.
Ну вот если бы "всеми уважаемый" Андрей не вставил бы свои пять грошей в общий хаос про Промеса, то это была бы не полная картина всего происходящего.... явно не хватило бы яркого пятна во всей этой истории.... он умудряется опровергнуть самого себя нельзя в одну реку, однако у армейцев получилось...:))) ... и даже если (наконец то) Промес появится хотя бы на 11 оставшихся матчах, то уж точно не испортит ту игру в которую играет Спартак (уже испортить испорченное просто нельзя), а вот придать кураж это он запросто сможет (опять таки при условии, что захочет).....в любом случае, пока эта Сага не примет окончательную развязку, можно говорить все что угодно....время покажет, дабы осталось не так долго ждать....
beefs
beefs
22 февраля в 13:33
для нынешнего Спартака и Промес подойдет...
112910415
112910415
22 февраля в 13:28
ну старый же текст, всё это было
STVA 1
STVA 1
22 февраля в 13:27
Червь бред городит! Сначала говорит про нельзя два раза войти в одну и ту же реку, потом тут же про Вагнера вспоминает!Думаю если Промес покажет хотя бы 70% от того когда играл первый раз в Спартаке , то думаю будет толк от трансфера!
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