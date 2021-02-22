Червиченко: «Промес — деньги на ветер. Это бредовый трансфер»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход в московский клуб нападающего «Аякса» .

Думаю, что Промес — деньги на ветер. Во-первых, нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Эта мудрость живёт веками, но «Спартак» почему-то пытается её опровергнуть. Видимо, берут пример с ЦСКА , где возвращение Вагнера обернулось успехом. Снайперские способности Промеса снизились — в России он забивал, в среднем, один гол в двух матчах. И это было в нашем жёстком чемпионате. А в Нидерландах у него примерно один гол в четырёх матчах. Вряд ли Промес станет больше забивать, если вернётся. Скорее всего, этот показатель у него будет на уровне чемпионата Нидерландов, а то и ниже.

Во-вторых, ему уже 30 лет. Физиология говорит, что в этом возрасте у футболистов всё начинает рваться и ломаться. Особенно у тех, кто играет за счёт скорости. Ну и, наконец, в любой момент может всплыть ситуация с поножовщиной. Вы же слышали слова руководителя нашей страны о западных странах, где люди способны на любые гадости и подлости.