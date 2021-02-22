Дзюба: «Каждый гол в ворота „Спартака“ — как бальзам на душу»

Нападающий «Зенита» ответил на вопрос о том, какие пять голов ему больше всего запомнились в футболке питерского клуба.

Любой гол «красно-белым» для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочек остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонек. И каждый мяч в их ворота — как бальзам на душу.

Еще матчи Лиги чемпионов в мой первый год, как мы прошлись по всем, выиграли пять игр из пяти, — у «Лиона», «Валенсии» и «Гента» — а мне удалось забить 6 голов в 6 турах. Это было очень важно.

Сотый гол в карьере, забитый в Перми — тоже большое событие для меня. Дорогие и важные мячи были забиты в Краснодаре, когда мы, можно сказать, оформили чемпионство.

И пятый момент — имеющий огромное значение гол «Краснодару» у нас дома. Это был тяжелый момент, в матче многое было против меня — и пенальти не забил, и игра не совсем складывалась, и определенная часть болельщиков вела себя не очень красиво. И вот переломить всё это дорогого стоило — счастлив, что мне это удалось.