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Дзюба: «Каждый гол в ворота „Спартака“ — как бальзам на душу»

22 февраля 2021, 13:08

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос о том, какие пять голов ему больше всего запомнились в футболке питерского клуба.

Любой гол «красно-белым» для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочек остался и внутри меня до конца дней будет пылать огонек. И каждый мяч в их ворота — как бальзам на душу.

Еще матчи Лиги чемпионов в мой первый год, как мы прошлись по всем, выиграли пять игр из пяти, — у «Лиона», «Валенсии» и «Гента» — а мне удалось забить 6 голов в 6 турах. Это было очень важно.

Сотый гол в карьере, забитый в Перми — тоже большое событие для меня. Дорогие и важные мячи были забиты в Краснодаре, когда мы, можно сказать, оформили чемпионство.

И пятый момент — имеющий огромное значение гол «Краснодару» у нас дома. Это был тяжелый момент, в матче многое было против меня — и пенальти не забил, и игра не совсем складывалась, и определенная часть болельщиков вела себя не очень красиво. И вот переломить всё это дорогого стоило — счастлив, что мне это удалось.

Напомним, что в игре 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала» Дзюба провёл свой 200-й матч за «Зенит».

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Все комментарии
арсениум
арсениум
23 февраля в 07:51
а вы говорите коронавирус только на людей действует. Вон и бревно потеряло вкус и нюх.
NYJ
NYJ
23 февраля в 00:33, ред.
А на чем основан этот осадочек?! Я понимаю принципиальность игр против бывшего клуба, но обида тут при чем? Клуб тебя воспитал, неужели все дело в деньгах
Брулин
Брулин
22 февраля в 22:32
Очень важно побеждать команду, в которой барахтается это говнецо.
goalaktika
goalaktika
22 февраля в 22:01
Интересно, а как он прокомментирует каждый гол от Спартака в свои ворота?)))
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Rattlehead (раскрыть)
22 февраля в 21:44
Так и сказал:-"Щенсному"?
Little Caprice
Little Caprice
22 февраля в 21:06
Знаем мы этот "бальзам", который он спускает, снимая на видео.
матос
матос
22 февраля в 20:41
Мели Емеля твоя неделя (с)
pomor45
pomor45
22 февраля в 20:10
Против Спартака осадочек, а против Арсенала родственные чувства?
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 февраля в 20:07
вкратце: каждый 74т, как он хочет )))
Правдин Семён
Правдин Семён
22 февраля в 19:52
Не поделил с Федуном 300 000 евро,а обижен на Спартак. Глупый человек.
санек002
санек002
22 февраля в 19:44
ДЗЮБИНЬО-ПОЛЕНЬО ОДНИМ СЛОВОМ!
сканер
сканер
22 февраля в 18:48
Одно слово-рукоблуд)).Как говорится:"Если человек подлый,то это от рождения".
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
22 февраля в 18:23
Ентый дзюбель никогда совести не имел,а теперь ещё и наглости набрался....Забыл быстро кто ему 77 подтирал и учил дурака владению мячом и телом.А,сейчас как шавка тявкает на клуб,который дал тебе путь в футбол.Свинтус....
Rattlehead
Rattlehead ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 февраля в 18:17, ред.
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, вернувшийся в клуб после года в ПСЖ, заявил, что партнёры по команде предлагали вернуть ему игровой номер и статус капитана.

«Я благодарен Щенсному и Кьеллини за то, что предложили мне первый номер и повязку капитана. Однако я вернулся не для того, чтобы что-то у кого-то отбирать. Я просто хочу внести свой вклад в команду. Это правильно, чтобы стартовый вратарь Щенсны играл под номером 1, а на роль капитана у нас есть великий футболист Джорджо Кьеллини»

Вот что такое честь и достоинство, хотя никаких проступков, порочащих это самое достоинство, Буффон не совершал. Будь у Дзюбы хоть толика упомянутых качеств, то он бы наотрез отказался от капитанской повязки, аргументируя это несоответствующим капитану поведением. И никто злодея из него не делает. Просто типичный представитель своего поколения, поймавший звезду.
b8yvm2r2g3xf
b8yvm2r2g3xf
22 февраля в 18:10, ред.
Рукастый ,злобливый да еще говорливый....). Представляю , какой ему будет прием в Москве если приедет. Напомнят.....)....
Сантус
Сантус
22 февраля в 17:37
Всё,стыд прошёл-понты полезли снова...)
lobsterdam
lobsterdam
22 февраля в 17:24
Тем, кто держит свой камень за пазухой, ох и трудно бывает подчас...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ makkie (раскрыть)
22 февраля в 17:23
А зачем ему Англия???
Доиграет спокойно в России. Возраст, однако...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
22 февраля в 17:21
    neukomm
    neukomm
    22 февраля в 16:37
    Любой гол «красно-белым» для меня очень важен, что тут лукавить, потому что осадочек остался

    Дзюбу выперли из Спартака из-за его воровства, а осадочек, видите ли, у него остался
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    22 февраля в 16:30
    Кутепа толкнуть умеешь, а Брюгге забить никак
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    22 февраля в 16:04
    Очень честный человек....однако...

    Большинство комментов ниже юмористическо-абсурдные по сути....
    Пишут о том что негоже.... что Дзюба плохо относится к Спартаку...при этом сами плохо относятся к Дзюбе...)))

    По мне..так он позитивный,с чувством юмора,беззлобный,бесхитростный,слегка простодушный для нынешних времён парень...
    Добившейся немало...при чём почти при полном отсутствии скорости,дриблинга,удара....
    Жизнь конечно преподаёт ему уроки и испытания...но как без этого...в этом жестоком мире...
    Насколько я помню он никогда не ликовал и не бесновался после забитых голов Спартаку...а нынешнее откровение лишь отсеивают сомнения в его искренности и правдивости....
    Парень внутренне гармоничен...как есть так и говорит...
    Судя по комментам ниже конечно понимаешь что в нынешние времена надо быть более гибким (гибучим) и скрывать правду в угоду симпатии поклонников...
    Но Артём Сергеевич видать не таков...он не червонец чтоб всем нравится...он поступает согласно своей совести, своему мировозрению, своему самоуважению....
    Понятно что Нобелевская премия за всемирную любовь ему не светит....но походу ему этого и не надо...
    Поменьше ему неправильных поступков... вагонов "бальзама"...прежнего позитива...немного житейской мудрости...терпения к неприятелям...уважения к поклонникам...здоровья и процветания...

    Как бы там ни было....делать из Дзюбы злодея - дело не серьёзное...
    По десятибальной шкале злодеев коих мы встречаем каждый день...Артём не дотягивает и до единицы....

    Всем удачи и здоровья !!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ димон 37 (раскрыть)
    22 февраля в 15:42
    Скорее в том, что в руке.
    Kosmos58
    Kosmos58
    22 февраля в 15:38
    Смотри руку не сломай, болезный!.
    димон 37
    димон 37 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    22 февраля в 15:35
    У него ум в руке
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
    22 февраля в 15:13
    Больше бальзама и покоя.(((
    DEIVID_1
    DEIVID_1
    22 февраля в 14:51
    Зачем вообще брать интервью о футболе у того, кто замечен в мужеложстве и в самоудовлетворении на публику? Спрашивайте его по основному профилю.
    Ironigor
    Ironigor
    22 февраля в 14:49
    Артёмка , поищи свою душу у дьявола !!! Жизнь даётся только раз, ты забыл ?!!!
    ошалевший
    ошалевший ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    22 февраля в 14:48
    погребняк такой же,были ещё но это как правило проходит с годами,а этот в иогилу унесёт свою истерику
    ошалевший
    ошалевший
    22 февраля в 14:47
    а нам каждая твоя травма и трагедия в жизни,мы искренне радуемся твоему горю и неудача,пуха и пера тебе артёмка
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