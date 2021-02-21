«Дотерпели». Гендиректор «Ахмата» — о победе над «Ростовом» в Кубке России

Генеральный директор «Ахмат» Ахмед Айдамиров поделился мыслями после победы команды над «Ростовом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

На 47-й минуте с поля был удален защитник грозненской команды Максим Ненахов, который получил две желтых карточки. На 82-й минуте хавбек «Ростова» Матиас Норманн не реализовал пенальти.

В момент с пенальти в наши ворота ни о чем не думал, на этом игра не заканчивалась. Все можно выразить одним словом — дотерпели. Конечно, переживал, когда случилось удаление. Остались в меньшинстве на ровном месте, но самое главное, повторюсь, что дотерпели, команда проявила характер.

Сейчас не будем концентрироваться на самой игре, ее качестве. Главное, что ребята проявили характер и победили.

В Кубке и чемпионате команда выходит с целью победить. Сейчас не стоит говорить о том, что осталось три игры [до трофея], важен каждый матч. Есть ли предпочтения по сопернику? Будет жеребьевка, кто попадет, тот и попадет, все команды в одинаковых условиях.