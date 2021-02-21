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«Дотерпели». Гендиректор «Ахмата» — о победе над «Ростовом» в Кубке России

21 февраля 2021, 23:38
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Генеральный директор «Ахмат» Ахмед Айдамиров поделился мыслями после победы команды над «Ростовом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России.

На 47-й минуте с поля был удален защитник грозненской команды Максим Ненахов, который получил две желтых карточки. На 82-й минуте хавбек «Ростова» Матиас Норманн не реализовал пенальти.

В момент с пенальти в наши ворота ни о чем не думал, на этом игра не заканчивалась. Все можно выразить одним словом — дотерпели. Конечно, переживал, когда случилось удаление. Остались в меньшинстве на ровном месте, но самое главное, повторюсь, что дотерпели, команда проявила характер.

Сейчас не будем концентрироваться на самой игре, ее качестве. Главное, что ребята проявили характер и победили.

В Кубке и чемпионате команда выходит с целью победить. Сейчас не стоит говорить о том, что осталось три игры [до трофея], важен каждый матч. Есть ли предпочтения по сопернику? Будет жеребьевка, кто попадет, тот и попадет, все команды в одинаковых условиях.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 06:20
Звёзды в этот вечер сложились явно в пользу Грозного.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
22 февраля в 05:28
Да не повезло
Против ЦСКА
Против ЦСКА
22 февраля в 02:33
Все бы так играли
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 02:17
Выгрызли эту победу - молодцы.
Cat01
Cat01
21 февраля в 23:46
Молодцы так продолжать играть
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