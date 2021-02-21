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Талалаев: «„Ахмат“ обыграл „Ростов“ за счёт духа»

21 февраля 2021, 23:05
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мыслями после победы в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» (1:0) и объяснил, за счёт чего грозненской команде удалось достичь успеха.

За счёт ребят, за счёт духа, за счёт желания доказать, что мы не слабее. Мы уже говорили перед матчем, что хорошо играли последнюю встречу с «Ростовом», но не повезло. Сейчас мы играли чуть хуже, но где-то нам уже повезло. Ещё раз отмечу характер, желание и хорошее движение команды. Шелия отбил пенальти, потому что не хотел доводить до серии, где отразил бы 2-3 удара. Лучше один отбить сразу.

Мы наигрывали различные схемы, удаление Ненахова позволило нам перестроиться и показать, к чему мы готовились. Попробовали контратакующую игру. С «Ростовом» всегда приятно играть, потому что тренер оппонентов предлагает много тактических решений. Еще раз отметил бы желание футболистов играть всем вместе. У нас не сразу выстроились отношения с игроками, но сейчас идет становление бойцовской команды, которая может ставить серьезные задачи.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
22 февраля в 06:37
Талалаеву очередной зачёт, Карпину неуд.
drug01
drug01
21 февраля в 23:48
Молодцы до терпели и победили
particular
particular
21 февраля в 23:41
Исход поединка решило везение, а так же забитый и не забитый пенальти...
Дух, магия, чародейство и волхование, в данном матче, отсутствовали...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
21 февраля в 23:25
Так и есть
Q-J-G
Q-J-G
21 февраля в 23:06
Главное, что обыграл, всё остальное-лирика...
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