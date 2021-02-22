Карпин — о поражении от «Ахмата»: «Удовлетворение от игры есть»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Ахмата» (0:1).

Как по мне, в матче с «Ахматом» команда показала оптимальный игровой тонус, за исключением результата. С точки зрения игры нельзя было сказать, что наша команда только приехала со сборов и это был ее первый официальный матч. Удовлетворение от игры есть, нет удовлетворения только от результата.

На вскидку не могу вспомнить моментов «Ахмата». Согласен, что после удаления у соперника слишком огромное желание отыграться привело к тому, что мы перестали делать то, что должны были. Было желание быстрее доставить мяч в штрафную, прибежать туда всем — это не тот способ, которым можно было вскрыть оборону «Ахмата».