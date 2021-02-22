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Карпин — о поражении от «Ахмата»: «Удовлетворение от игры есть»

22 февраля 2021, 08:23
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Кубка России против «Ахмата» (0:1).

Как по мне, в матче с «Ахматом» команда показала оптимальный игровой тонус, за исключением результата. С точки зрения игры нельзя было сказать, что наша команда только приехала со сборов и это был ее первый официальный матч. Удовлетворение от игры есть, нет удовлетворения только от результата.

На вскидку не могу вспомнить моментов «Ахмата». Согласен, что после удаления у соперника слишком огромное желание отыграться привело к тому, что мы перестали делать то, что должны были. Было желание быстрее доставить мяч в штрафную, прибежать туда всем — это не тот способ, которым можно было вскрыть оборону «Ахмата».

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Все комментарии
drive45
drive45
22 февраля в 22:03
Главное результат. Побеждает тот , кто этого очень хочет, в этой игре Ахмат по этому и победил.
makkie
makkie
22 февраля в 12:15
В этом весь Карпин: строит игру ради красоты, а результатов при этом не добивается.
mensk
mensk
22 февраля в 11:39
Куда катится Ростов с этим тренером? Есть удовлетворение от поражения, от незабитого пенальти и тд.
viv
viv
22 февраля в 10:32
А что толку от удовлетворения этой игры. Главное какой счёт на табло. Игра забывается, а счёт остаётся навсегда.
ТТ
ТТ
22 февраля в 10:29
Ага,и пусть его высказывания припишут к итоговому счету!! По сути, Ростов весть второй тайм играл в большинстве,что давало возможность показать свой атакующий футбол. Грозненцы же в свою очередь перестроились и выстроили оборонительную игру с контратаками, что способствовало сохранение победного счета. В этом случае похвальных слов заслуживает Талалаев, а ни как Валера !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 февраля в 10:05
Ростов мне вчера напоминал прежний ЦСКА:вроде все есть,игра, хорошие игроки,но нет самого главного- голов...
cska1948
cska1948
22 февраля в 09:51
Правильно Карпин говорит! Ведь ни кто не скажет, что Ростов проиграл по игре! Ростов проиграл по счёту! А такое в футболе случается нередко.
Аксинья
Аксинья ответ ДАША Д (раскрыть)
22 февраля в 09:41
Это у всех клубов так - в случае поражения Трофей автоматически превращается в ненужную чашку...
VAN ARM
VAN ARM
22 февраля в 09:14
Решение играть нужно принимать а не фантазировать
ДАША Д
ДАША Д
22 февраля в 09:07
Кубком можно и пожертвовать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
22 февраля в 08:56
Не просто проигрыш, а лишение возможности побороться за трофей, взять который все-таки присутствовали шансы, а удовлетворение от игры можно получать в контрольных матчах.
mihaluch
mihaluch
22 февраля в 08:29
Проигрыши тоже случаются.
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