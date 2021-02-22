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Орлов: «Тревожно ли за чемпионство „Зенита“? Не то слово»

22 февраля 2021, 09:53

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о перспективах питерского клуба в нынешнем сезоне РПЛ.

Неизвестно, успеет ли кто-то вернуться к матчу с «Ростовом». В частности Барриос с Дугласом Сантосом. Но вообще надо вспомнить, что «Зенит» в чемпионате опережает ЦСКА всего на 4 очка. Это одно поражение — и всё.

Тревожно ли за чемпионство «Зенита»? Не то слово. Когда вернется тот же Малком, неизвестно. Четыре недели он будет восстанавливаться. А сколько потом набирать форму? Кому он будет нужен в мае! Решаться же, на мой взгляд, всё будет сейчас, в марте, до перерыва на матчи сборной. Тем более перед самой паузой ЦСКА примет «Зенит» на своем поле. «Армейцы», считаю, — основной конкурент петербуржцев. К тому же «красно-синие» купили Рондона. И правильно сделали — он будет забивать.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
23 февраля в 09:14
Пора на свое искомое место в середину таблицы и жить по средствам. Слишком затянулся заушный проект.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ oFANATo (раскрыть)
22 февраля в 20:39
    oFANATo
    oFANATo ответ Иван Тасминский (раскрыть)
    22 февраля в 19:31
    Ты не в теме. Какие два очка ЦСКА в ЛЕ?
    Смотри таблицу внимательнее.

    А вот 1 очко зенита в группе это срамота.
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский ответ shlomo (раскрыть)
    22 февраля в 18:53
    Если не Зенит, то кто? Назови команду, у которой дела лучше, чем у Зенита. И нет, не Цска с 2 очками в Лиге Европы, против клубов, названия которых я слышал в первый раз.
    ermak6848
    ermak6848
    22 февраля в 18:34, ред.
      oFANATo
      oFANATo
      22 февраля в 18:06, ред.
      Чует Гена неприятности......🤗
      Баркас дал течь.
      berda2003
      berda2003
      22 февраля в 17:55
      оракул, прямо всё по картам таро...
      Сантус
      Сантус
      22 февраля в 17:40
      Так поднимите премиальные судьям,а там и попустит...)
      Kosmos58
      Kosmos58
      22 февраля в 15:43
      Гена, пора уже о вечном задуматься ...
      димон 37
      димон 37 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      22 февраля в 15:39
        CSKA2012
        CSKA2012 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        22 февраля в 15:24, ред.
        Думаю Леонид Викторович вернётся в скором времени. Васе рано главным быть ещё научиться многому надо.
        Ravshan878
        Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
        22 февраля в 15:00
        Извиняюсь за ошибки.)
        Caniggia
        Caniggia
        22 февраля в 14:57
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          22 февраля в 13:55
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
            22 февраля в 13:17, ред.
            Нет повода заранее отвозить золотые медали в Москву....зря наверное Геннадий Сергеевич так..

            Ну с ЦСКА Зенит играл в последнее время разными составами...и основой и не очень...))
            И за последние 15 официальных игр ЦСКА выиграл у Зенита лишь однажды....я уж и не помню даже причину сего форс-мажора...)))
            Да до самой игры в Москве чуть ли не месяц...восстановятся игроки...
            Но надо очки набирать в домашних играх с Ростовом и Ахматом...да и Рубин в гостях не выглядит непобеждаемым...
            У ЦСКА календарь до очной игры с Гегемоном и Флагманом потруднее выглядит...
            Выезд в Тулу (где из 3-х последних встреч 2-е проиграли) и в Черкизове с Локо....что тоже не подарок....

            Как бы там ни было но за месяц до игры посыпать голову пеплом и пророчить Зениту "нечемпионство" - дело не серьёзное....
            DEIVID_1
            DEIVID_1
            22 февраля в 13:12
              David Young
              David Young ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
              22 февраля в 12:41
              .
              Сергеевич вернулся1
              Сергеевич вернулся1
              22 февраля в 12:39
              Чё то мушкетёра не слыхать). Ему наверно тоже тревожно?). Не ударился бы во все тяжкие раньше времени). Тысячи чертей!
              Ravshan878
              Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
              22 февраля в 12:24
              Не только деду но и весь Питера на ушах. Боярский место не находит.)Катёнок всё по делу.
              Tostao
              Tostao
              22 февраля в 12:19, ред.
              Когда в команде кадровые и прочие затруднения, на первый план выходят профессиональные качества тренера. А здесь ба-а-альшие проблемы.
              cska1948
              cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
              22 февраля в 12:15
              Думаю, что на Зенит у Рондона и потенциала, и мотивации хватит!
              cska1948
              cska1948 ответ CSKA2012 (раскрыть)
              22 февраля в 12:14
              Для начала надо сделать золотой дубль, а уже потом рассуждать о судьбе Ганчаренко.
              cska1948
              cska1948 ответ Сергей Спарта (раскрыть)
              22 февраля в 12:11
              Вот только НЕ Орлову об этом думать! Неужели вы считаете, что он хочет чтобы Зенит вернулся к уровню советского Зенита и боролся за выживание в ПЛ?
              Сергеевич вернулся1
              Сергеевич вернулся1 ответ CSKA2012 (раскрыть)
              22 февраля в 12:09
              Лучше смотреть на работу Гончаренко, тренера, чем за телодвижениями мага и чародея, фокусника юбиляра.
              Надеюсь прошли времена дикого галопа во второй части чемпа при космонавте. От стыда улетевшего потом в Европу.
              nikoladolgov
              nikoladolgov
              22 февраля в 12:07
              Орлов это кто ?
              Баклан Питерский ?
              ANATOLY KANDAUROV
              ANATOLY KANDAUROV ответ CSKA2012 (раскрыть)
              22 февраля в 12:01
              Есть на примете?
              Ген Геныч
              Ген Геныч ответ CSKA2012 (раскрыть)
              22 февраля в 11:50
              Вы издеваетесь что ли?!!!!!!!!!!!!!!!!!После того,как все клубы проголосовали за человека,который за 2 года развалил всё что можно,то смысл смотреть это шапито?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              CSKA2012
              CSKA2012 ответ cska1948 (раскрыть)
              22 февраля в 11:45
              Интересно будет если ЦСКА сделает дубль в этом сезоне золото чемпионата и кубок возьмут, что скажут противники Ганчара из среды болельщиков ЦСКА. Мне кажется все равно рано или поздно надо менять тренера на более топового.
              Сергей Спарта
              Сергей Спарта
              22 февраля в 11:45
              Да надо думать не о чемпионстве , а как восстановить футбол в России до уровня СССР.Смотреть на убожество нынешнее уже и сил нет и нет желания!
              Владимир Немченков
              Владимир Немченков ответ viv (раскрыть)
              22 февраля в 11:44
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