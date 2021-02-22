Орлов: «Тревожно ли за чемпионство „Зенита“? Не то слово»

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался о перспективах питерского клуба в нынешнем сезоне РПЛ.
Неизвестно, успеет ли кто-то вернуться к матчу с «Ростовом». В частности Барриос с Дугласом Сантосом. Но вообще надо вспомнить, что «Зенит» в чемпионате опережает ЦСКА всего на 4 очка. Это одно поражение — и всё.
Тревожно ли за чемпионство «Зенита»? Не то слово. Когда вернется тот же Малком, неизвестно. Четыре недели он будет восстанавливаться. А сколько потом набирать форму? Кому он будет нужен в мае! Решаться же, на мой взгляд, всё будет сейчас, в марте, до перерыва на матчи сборной. Тем более перед самой паузой ЦСКА примет «Зенит» на своем поле. «Армейцы», считаю, — основной конкурент петербуржцев. К тому же «красно-синие» купили Рондона. И правильно сделали — он будет забивать.