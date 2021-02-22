«Зенит» может упустить титул. 7 веских причин для петербургских переживаний

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сегодня, 13:00

Семак и Дзюба – фавориты, но «Соккер.ру» напоминает, что идет необычный сезон.

«Зенит» — лидер, но не строго положительный герой. Влияет отсылка к верблюду и игольному ушку, как и родство с достоевщиной, пропиской подаренное. Кризис на ровном месте – их фишка.

Рассказывали ранее, почему команда Сергея Богдановича – главный фаворит РПЛ , которого объективно непросто достать в таблице с вроде бы небольшим перевесом в четыре пункта над ЦСКА .

Но зимой вмешались новые обстоятельства. Изучим причины, что скажутся на выступлениях «Зенита» весной.

Кондиции разрушителей

У «Зенита» успех привязан к оптимальной основе. Капитан Ловрен может быть в порядке, но каково состояние Ракицкого? Осенью разные слухи бродили об его отношении к работе. В «Шахтере» внимательно следили, чтобы в крови Ярослава никогда не было лишнего алкоголя, берегли ценного игрока. Против «Арсенала» не сыграл Барриос – сдал положительный тест на коронавирус, и без него центра поля не было.

Дуглас Сантос – главный плеймейкер команды наравне с Дзюбой, не успел набрать форму после сборов, что само по себе странно. Венделу пытаются найти удобную роль. Но игрок созидательный, а внедрение плеймейкера в игру «Зенита» — сложнейшая задача. Органично, как Жулиано, новичок не вписался. Приходится его приклеивать поверх схемы, от чего страдает фаза отбора мяча. У «Зенита» и так средний по высоте прессинг – 9-е место в РПЛ , а без Барриоса и Сантоса опустятся ниже.

Дефицит игроков атаки

Так вышло, что сборы полноценно провел один форвард. Нет точных сроков возвращения Малкома, вылетел примерно на четыре недели. Ориентируются условно на середину марта, но с бразильцем никогда нельзя прогнозировать. Тем более, речь о травме колена. Азмун ближе к основе, но остается вопрос набора формы, как и у Дриусси.

Сердар в прошлом году играл с перепадами – забивал то прямым конкурентам, то аутсайдерам и самым удобным соперникам. Иранец нужен в основе, ведь Дриусси зимой занимался трансфером в «Ривер Плейт», а Крапухину не хватает опыта. С форвардами беда, а к «нападающему» Ерохину привыкли — этот фокус аналитики других клубов РПЛ изучили зимой, плюс Александр сам после травмы.

Зима без усиления состава

«Зенит» Семака к зимней паузе в 2018 году умудрился проиграть 5 матчей из 17, опережали «Краснодар» лишь на один пункт. Затем зимой приехали Ракицкий, Барриос и Азмун, а Оздоева вытащили из глубокого запаса – получили другую команду, что и выиграла титул. Не стоит забывать о зимнем расцвете, поскольку плохое несвоевременное усиление – основная жалоба Семака.

Сергей Богданович много раз повторял, что его не устраивает состав, но не получил ни одного футболиста, не считая Крапухина из резерва. Руководство «Зенита» не собирается реагировать на просьбы тренера? У команды прямо по курсу злой Карпин после вылета из Кубка России. Затем веселый Слуцкий – обыграл Семака в РПЛ и переманил зимой аналитика «Зенита». Четыре очка можно потерять с порога, а зимой не приехал новый форвард, что всех спасет.

Новая тактическая схема

Официальный дебют обновленной модели «4-3-3» состоялся против «Арсенала», и у Парфенова нашлось немало действенных контраргументов. Туляки сыграли вторым номером, но ведь удачно – могли победить еще крупнее, но и так успешно отбились от предсказуемых атак «Зенита». Можно указать на состав, но из глубокого резерва никого не было, Кузяев и Сутормин – игроки первого состава, как и Жирков.

Семак приучил, что его вертикальная модель «4-4-2» — священная корова, от которого пытались отступать лишь в ЛЧ , но получалось ужасно. Именно последние места в Европе заставили тренера прорабатывать новый подход, но для адаптации нужно время. Привычный «Зенит» лидировал в прошлом году, а после смены тактики могут ошибаться чаще. «Спартак» ведь тоже поменял тактику и уже заплатил за это вылетом из Кубка.

Коронавирус Артема Дзюбы

Речь о лидере «Зенита» в чемпионате – 11 голов, 4 ассиста. Но у Артема был октябрь без голов в 9 матчах сборной и клуба подряд. И подобная серия далеко не первая в карьере возрастного нападающего. У Дзюбы очень затратный стиль – много прыжков, силовой борьбы, и если устает, то пропадают голы и ассисты. Тем более, после болезни.

Чей иммунитет сталкивался с коронавирусом, тот знает – хворь коварная, слабость остается еще долго, даже при легких формах. Десятки больших атлетов жалуются, что вроде бы все делают, как обычно, а вернуться на пик формы не могут. Дзюба не второй Роналду по распорядку дня или тренировкам, а если окажется не в форме – «Зенит» потеряет очки в РПЛ .

Безумный график этого сезона

Именно Дзюба жаловался, что в России осенью на отдельных отрезках график оказался еще хуже, чем в топ-5. Редко такое видели, но ритмы подготовки клубов РПЛ разнесли в клочья. И зимой вряд ли все вернули стабильность, учитывая заражения вирусом и травмы. Идет необычный сезон. «Вест Хэм» в зоне ЛЧ , хотя не так давно Мойес шел на десятом месте, и обыграли Моуриньо – сам был первым, а стал девятым.

У ПСЖ , который выносит «Барселону» в ЛЧ , проблемы в Лиге 1. А каталонцы упустили победу над «Кадисом». «Ливерпуль» впервые за 98 лет проиграл 4 домашних матча подряд на фоне эпидемии травм, а железный «Атлетико» Симеоне подпустил «Реал» в таблице накануне дерби. «Зениту» осталось 11 матчей РПЛ , но игры сборной России скажутся, а плотность календаря – стартовали и окончат сезон рано, повлияет на физику немолодого состава.

Уязвленные амбиции конкурентов

«Зенит» снова чемпион, поскольку с глазу на глаз выносил всех прямых конкурентов, кроме «Локомотива». Если учесть по 10 матчей чемпионатов России, в которых был победитель, то разница впечатляет. У «Зенита» против ЦСКА , «Динамо» или «Ростовом» по 8 побед против 2 поражений. Со «Спартаком» и «Краснодаром» разница 7:3, и только «Локомотив» на 6 поражений ответил 4 победами. Потому и был в Лиге чемпионов трижды подряд?

Как видите, у Карпина, Ганчаренко и Мусаева много причин, чтобы отобрать очки у «Зенита». «Ахмат» или «Химки» вряд ли сдадутся чемпионам до выхода на поле. А ключевой поединок весны состоится в конце марта – в Москве Семак сыграет ЦСКА . «Динамо» и «Спартак» сыграли все матчи против лидера, но чемпионство зависит от Карпина, Слуцкого, Ганчаренко, Мусаева и Николича. Понятно, что «армейцы» ближе других, но выбить титул из рук петербуржцев можно и для других.

В России серии из трех «золотых» сезонов не было двадцать лет. «Спартак» собрал 9 титулов за 10 лет, но это было давно. «Зенит» ничего пока себе не гарантировал, и дело не в поражении от «Арсенала», а в общей готовности. По-прежнему могут обыграть всех и каждого, но сделать это с травмами, заражениями, без усиления и с новой тактикой не так уж просто.