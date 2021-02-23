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Тренер вратарей сборной Бельгии: «Куртуа — лучший голкипер в мире»

23 февраля 2021, 16:05

Тренер вратарей сборной Бельгии Эрвин Лемменс считает, что голкипер Тибо Куртуа является лидером «Реала».

Он является лучшим голкипером в мире, в настоящее время он превосходит всех своих конкурентов. Я смотрю почти все его игры, и он уже несколько недель играет на очень высоком уровне.

Если бы не Куртуа, «Реал» не был бы там, где он находится сейчас. Он держит их на вершине таблицы, но он не может выиграть для них титул в одиночку.

Напомним, что Куртуа занял третье место в списке лучших вратарей десятилетия по версии IFFHS.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Алексей Черняк (раскрыть)
23 февраля в 18:04
Несколько недооценён, как по мне.
Алексей Черняк
Алексей Черняк
23 февраля в 18:03
На мой взгляд Куртуа сильно переоценен, смена клуба пошла бы ему на пользу, смотри и заиграл бы по-другому
BDA8181
BDA8181
23 февраля в 17:53
Ну на мой взгляд явно Куртуа далеко долучшего даже в Европе))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
23 февраля в 17:38
Каждый кулик хвалит своё болото.
амурец
амурец
23 февраля в 16:49
как болельщик Реала скажу Куртуа очень хороший вратарь, но не лучший, лучший сейчас в Баварии к сожалению
mihaluch
mihaluch
23 февраля в 16:25
Куртуа просто хороший вратарь.
shlomo
shlomo
23 февраля в 16:24
Ну если бы Эрвин сказал: "..один из лучших", то я бы полностью с ним согласился... кстати, Куртуа стал самым молодым вратарем в истории национальной команды.... пусть у него все получится, как в Испании, так и в сборной....
ABir
ABir
23 февраля в 16:18
Да, на сегодня Куртуа лкдший
Cat01
Cat01
23 февраля в 16:12
Можно с этим не согласиться
beefs
beefs
23 февраля в 16:11
нет сомнения что он один из лучших...
ЮЗИК
ЮЗИК
23 февраля в 16:07
У каждого своё мнение
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