Тренер вратарей сборной Бельгии: «Куртуа — лучший голкипер в мире»

Тренер вратарей сборной Бельгии Эрвин Лемменс считает, что голкипер является лидером «Реала».

Он является лучшим голкипером в мире, в настоящее время он превосходит всех своих конкурентов. Я смотрю почти все его игры, и он уже несколько недель играет на очень высоком уровне.

Если бы не Куртуа, «Реал» не был бы там, где он находится сейчас. Он держит их на вершине таблицы, но он не может выиграть для них титул в одиночку.