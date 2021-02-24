Облак: «Все в „Атлетико“ верят, что мы победим „Челси“»

Вратарь «Атлетико» прокомментировал домашнее поражение от «Челси» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая должна была пройти в Мадриде, в итоге состоялась в Бухаресте.

Это футбол. Иногда вы побеждаете, иногда проигрываете... У нас ещё есть ответный матч, и мы должны не вешать нос. Нельзя думать ни о чём другом, кроме как о камбэке.

Последнее время всё складывается против нас. Мы переживаем не лучший период, но всё изменится. Мы должны мыслить позитивно: сезон длинный, чёрные полосы будут, но теперь мы должны показать, что у нас сильный и сплочённый коллектив.

Каким бы ни был план на игру, он всегда включает в себя задачу хорошо обороняться. Нельзя сказать, что мы играли плохо. В раздевалке я видел, что никто не опускает голову. Все убеждены, что мы победим. Мы можем совершить камбэк.