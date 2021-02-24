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Облак: «Все в „Атлетико“ верят, что мы победим „Челси“»

24 февраля 2021, 04:16
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Вратарь «Атлетико» Ян Облак прокомментировал домашнее поражение от «Челси» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая должна была пройти в Мадриде, в итоге состоялась в Бухаресте.

Это футбол. Иногда вы побеждаете, иногда проигрываете... У нас ещё есть ответный матч, и мы должны не вешать нос. Нельзя думать ни о чём другом, кроме как о камбэке.

Последнее время всё складывается против нас. Мы переживаем не лучший период, но всё изменится. Мы должны мыслить позитивно: сезон длинный, чёрные полосы будут, но теперь мы должны показать, что у нас сильный и сплочённый коллектив.

Каким бы ни был план на игру, он всегда включает в себя задачу хорошо обороняться. Нельзя сказать, что мы играли плохо. В раздевалке я видел, что никто не опускает голову. Все убеждены, что мы победим. Мы можем совершить камбэк.

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Все комментарии
протон1
протон1
24 февраля в 23:07
однозначно тухель лучше чем лемп. прости лемп но это горькая правда. успехов тебе лемп
протон1
протон1
24 февраля в 23:06
поздравляю челси
galem72
galem72
24 февраля в 10:43
Так пусть в раздевалке и выигрывают! Играть-то нужно было на поле, а не вола там гонять...
azkan
azkan
24 февраля в 09:04
Чтобы победить, нужно хотя бы попасть в створ ворот.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 февраля в 06:11
Теперь тяжело будет выиграть
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
24 февраля в 05:54
Надежда умирает последней.
Василий 50
Василий 50
24 февраля в 05:39
Иначе зачем играть
VAN ARM
VAN ARM
24 февраля в 04:56
это конечно хорошо ))) но будет непросто
ДСА
ДСА
24 февраля в 04:21
От вратаря теперь мало что зависит.
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