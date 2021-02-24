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Индзаги: «По сути мы сами забили себе 3 гола „Баварии“ из 4»

24 февраля 2021, 02:30
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

К сожалению, на этой неделе мы говорили нашим парням, что должны сыграть в свой футбол. Мы сильно переживали на этот счёт и были слишком напряжены в матче против чемпионов мира, но по сути мы сами забили себе 3 гола из 4.

Если бы нам дали пробить пенальти и сделать счёт 1:1, это могло бы изменить игру, но сегодня всё шло не так, как мы хотели. Мы можем извлечь урок из этого опыта, чтобы расти и стать сильнее в будущем.

В раздевалке царит разочарование, это естественно, но быть здесь — уже достижение для нас. В матчах такого уровня вы должны действовать на все сто, всё делать правильно и надеяться, что ваши соперники не покажут всё, на что способны.

Мы знали, с какой командой встречаемся. Думаю, до ошибки, которая привела к первому голу, мы играли хорошо, а затем должен был быть пенальти при счёте 0:1.

Мы говорим о победителях клубного чемпионата мира, а мы забили для них 3 гола из 4. На таком уровне подобные ошибки недопустимы.

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Все комментарии
Palex
Palex
24 февраля в 10:55
Ахинею несёт какую-то. Бавария переиграла тебя по всем статьям, особо и не напрягаясь.
Fred Devil
Fred Devil
24 февраля в 09:14
Это синдром трясущихся ног. Когда выходишь против №1. Медведев вышел против Джоковича - руки затряслись. Примеров много. Лацио испугался и вбил 3 гвоздя в крышку своего гроба самостоятельно. Так бывает.
КЭТиК
КЭТиК
24 февраля в 04:23
Не повезло Лацио со жребием.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
24 февраля в 03:33
Хотя все мы знает, что это Лацио просто потратило все силы в матчах с Зенитов. И пройди в одну восьмую именно Зенит Баварии бы не поздоровилось.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
24 февраля в 03:33
да все вы так любите говорить.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 февраля в 03:08
Да ладно, хватит трепаться.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
24 февраля в 02:33
БАВАРИЯ и сильне и мощнее
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