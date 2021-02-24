Индзаги: «По сути мы сами забили себе 3 гола „Баварии“ из 4»

Главный тренер «Лацио» прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

К сожалению, на этой неделе мы говорили нашим парням, что должны сыграть в свой футбол. Мы сильно переживали на этот счёт и были слишком напряжены в матче против чемпионов мира, но по сути мы сами забили себе 3 гола из 4.

Если бы нам дали пробить пенальти и сделать счёт 1:1, это могло бы изменить игру, но сегодня всё шло не так, как мы хотели. Мы можем извлечь урок из этого опыта, чтобы расти и стать сильнее в будущем.

В раздевалке царит разочарование, это естественно, но быть здесь — уже достижение для нас. В матчах такого уровня вы должны действовать на все сто, всё делать правильно и надеяться, что ваши соперники не покажут всё, на что способны.

Мы знали, с какой командой встречаемся. Думаю, до ошибки, которая привела к первому голу, мы играли хорошо, а затем должен был быть пенальти при счёте 0:1.

Мы говорим о победителях клубного чемпионата мира, а мы забили для них 3 гола из 4. На таком уровне подобные ошибки недопустимы.