Тухель: «Фантастический результат, фантастический гол»

Главный тренер «Челси» прокомментировал выездную победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фантастический результат, фантастический гол — действительно заслуженные.

Мы хотели доминировать на половине поля соперника, не терять концентрацию, не допускать глупых ошибок и всегда помнить о том, какие быстрые контратаки они могут проводить при своём классе.

Мы знали, что они готовы потерпеть с восемью игроками в своей штрафной. Наше намерение состояло в том, чтобы поддерживать высокую интенсивность. Это то, что мы сделали очень хорошо. Мы вообще не давали им передохнуть или выбегать в контратаки и были отлично вознаграждены этим результатом.

Вскрывать защиту «Атлетико» — это одно и тяжелейших испытаний.