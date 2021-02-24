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Тухель: «Фантастический результат, фантастический гол»

24 февраля 2021, 03:14
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал выездную победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фантастический результат, фантастический гол — действительно заслуженные.

Мы хотели доминировать на половине поля соперника, не терять концентрацию, не допускать глупых ошибок и всегда помнить о том, какие быстрые контратаки они могут проводить при своём классе.

Мы знали, что они готовы потерпеть с восемью игроками в своей штрафной. Наше намерение состояло в том, чтобы поддерживать высокую интенсивность. Это то, что мы сделали очень хорошо. Мы вообще не давали им передохнуть или выбегать в контратаки и были отлично вознаграждены этим результатом.

Вскрывать защиту «Атлетико» — это одно и тяжелейших испытаний.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
24 февраля в 05:59
Пандемия убила испанцев. Все проигрывают на ровном месте.
Mangur
Mangur
24 февраля в 03:33
Согласен. Молодцы
STVA 1
STVA 1
24 февраля в 03:32
Гол и впрямь красив
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