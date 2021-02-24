Коке: «Всё решил чудо-гол»

Капитан «Атлетико» Коке прокомментировал домашнее поражение от «Челси» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая должна была пройти в Мадриде, в итоге состоялась в Бухаресте.

Мы отправимся в Лондон с целью одержать там победу. Мы оправимся от этого результата. Это была тяжёлая неделя, но нам нужно продолжать бороться и соревноваться.

Мы знаем, что сейчас происходит в мире, и должны к этому приспособиться. Мы знаем, что нам нужно поехать в Лондон и победить. Если мы забьём дважды, то пройдём дальше.

Это был тяжёлый матч. Команда пыталась придерживаться плана на игру, но мы не использовали свои шансы. Разница между двумя командами была несущественной, всё решил этот чудо-гол [Оливье Жиру].