Симеоне: «„Челси“ использовал свой шанс. В остальном игра была равной»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая должна была пройти в Мадриде, в итоге состоялась в Бухаресте.

Мы неплохо контролировали игру, но, возможно, были немного отрезаны друг от друга, когда завладевали мячом. Мы играли против быстрой команды, но смогли замедлить её. У них есть форварды вроде Жиру и другой атакующий арсенал. Возможно, мы должны были чуть лучше контролировать мяч. Мы поработаем над этим.

Обе команды проделали огромную работу. В матче было очень мало голевых моментов, «Челси» использовал свой, но в остальном игра действительно была равной. Мы надёжно действовали в обороне, хорошо переходили в атаку, у нас был необычный шанс забить. Второй тайм был предельно равным, вратари не сделали ни одного сейва.