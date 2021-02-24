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Симеоне: «„Челси“ использовал свой шанс. В остальном игра была равной»

24 февраля 2021, 02:08
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая должна была пройти в Мадриде, в итоге состоялась в Бухаресте.

Мы неплохо контролировали игру, но, возможно, были немного отрезаны друг от друга, когда завладевали мячом. Мы играли против быстрой команды, но смогли замедлить её. У них есть форварды вроде Жиру и другой атакующий арсенал. Возможно, мы должны были чуть лучше контролировать мяч. Мы поработаем над этим.

Обе команды проделали огромную работу. В матче было очень мало голевых моментов, «Челси» использовал свой, но в остальном игра действительно была равной. Мы надёжно действовали в обороне, хорошо переходили в атаку, у нас был необычный шанс забить. Второй тайм был предельно равным, вратари не сделали ни одного сейва.

Если бы в сентябре вы сказали мне, что мы проиграем 0:1 в первом матче 1/8 финала ЛЧ и будем лидировать в Ла Лиге, я бы согласился на это. Второй матч будет жёстким и тяжёлым, но как и любой другой матч Лиги чемпионов. Мы должны выбраться из этой трясины.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
24 февраля в 06:53
Лидерами вы были неделями ранее
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
24 февраля в 06:03
Ничем не удивили. Ещё до игры было понятно, или 0 : 0, или кто-то победит в один мяч.
Gahi
Gahi
24 февраля в 02:23
Челси использовал свой шанс а Атлетико имел в начале матча но не смогли.
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