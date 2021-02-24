Жиру: «Заслуженная победа „Челси“. Я рад, что помог команде»

Нападающий «Челси» прокомментировал выездную победу над «Атлетико» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая должна была состояться в Мадриде, в итоге была перенесена в Бухарест.

Мы приехали сюда с твёрдым намерением победить, сыграть в свой футбол. Мы знаем, как можно доставить «Атлетико» проблемы. Мы были сильны в оборонительной игре и очень довольны победой. Она была заслуженной.

Мы знаем, насколько важен гол в гостях. Поэтому я был рад помочь команде победить. Мы хорошо справились с этой задачей, хотя нам противостояла отличная команда. Мы справились с их сильными сторонами, но должны сохранять концентрацию и завершить начатое.

Мой гол? Я не знаю, что сказать. Я просто был сфокусирован на ударе через себя и был рад увидеть, как мяч попадает в сетку ворот. Я понятия не имел, что там мог быть офсайд. Мэйсон Маунт сказал, что не касался мяча. Хороший момент для команды и для меня.