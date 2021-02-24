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Косарев стал игроком «Томи»

24 февраля 2021, 09:14

Состав «Томи» пополнил 19-летний нападающий Кирилл Косарев.

Новичок перешел в томский клуб из «Рубина» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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Остапчук 67
Остапчук 67
24 февраля в 09:49
В Казани на него рассчитывают
STVA 1
STVA 1
24 февраля в 09:15
Играть хочет
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