Косарев стал игроком «Томи»

Состав «Томи» пополнил 19-летний нападающий .

Новичок перешел в томский клуб из «Рубина» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Сегодня состав «Томи» пополнил 19-летний нападающий Кирилл Косарев. Новичок перешел к нам из казанского «Рубина» и будет выступать до конца сезона под номером 17. В текущем сезоне за казанцев провел 3 матча в РПЛ и 1 матч в Кубке России, в котором он отметился голевой передачей. pic.twitter.com/1k0GltdqGz

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