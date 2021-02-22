«Краснодар» арендовал защитника «Монпелье» Ойонго

«Краснодар» на официальном сайте объявил о подписании защитника «Монпелье» и сборной Камеруна Амбруаза Ойонго на правах аренды.
Арендное соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2020/2021.
⚡ За «быков» на правах аренды будет выступать защитник сборной Камеруна – Амбруаз Ойонго.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 22, 2021
Футбольные клубы «Краснодар» и «Монпелье» оформили арендное соглашение до конца сезона 2020/21.https://t.co/mP8nf06o9y
Ранее «Краснодар» убрал из заявки на сезон защитника Рамиреса.
Не хотелось бы отвлекать своим словоблудием, но у этого угля за 2.5 сезона нет ни одной игры справа, сплошной лефтбак и лефтмидл. ))
Не хотелось бы отвлекать своим словоблудием, но у этого угля за 2.5 сезона нет ни одной игры справа, сплошной лефтбак и лефтмидл. ))
Соперники могут спать спокойно )))
Соперники могут спать спокойно )))
Ну а если серьезно, то селекционный отдел южан хорошо работает. Берут нужных исполнителей за небольшие деньги. Титулов правда пока что нет...
Ну а если серьезно, то селекционный отдел южан хорошо работает. Берут нужных исполнителей за небольшие деньги. Титулов правда пока что нет...