«Краснодар» арендовал защитника «Монпелье» Ойонго

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22 февраля 2021, 21:41

«Краснодар» на официальном сайте объявил о подписании защитника «Монпелье» и сборной Камеруна на правах аренды.

Арендное соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2020/2021.

⚡ За «быков» на правах аренды будет выступать защитник сборной Камеруна – Амбруаз Ойонго.



Футбольные клубы «Краснодар» и «Монпелье» оформили арендное соглашение до конца сезона 2020/21.https://t.co/mP8nf06o9y — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) February 22, 2021

Ранее «Краснодар» убрал из заявки на сезон защитника Рамиреса.