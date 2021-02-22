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«Краснодар» арендовал защитника «Монпелье» Ойонго

22 февраля 2021, 21:41

«Краснодар» на официальном сайте объявил о подписании защитника «Монпелье» и сборной Камеруна Амбруаза Ойонго на правах аренды.

Арендное соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Ранее «Краснодар» убрал из заявки на сезон защитника Рамиреса.

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112910415
112910415
23 февраля в 09:24
по слухам, звёзд с неба не хватает
galem72
galem72 ответ makkie (раскрыть)
23 февраля в 09:20
"... а они правого защитника берут..."

Не хотелось бы отвлекать своим словоблудием, но у этого угля за 2.5 сезона нет ни одной игры справа, сплошной лефтбак и лефтмидл. ))
ДОБРЫЙ ЖУК
ДОБРЫЙ ЖУК ответ makkie (раскрыть)
23 февраля в 08:17
Так Рамирез вылетел!
Ironigor
Ironigor
23 февраля в 01:14
Всё правильно, защитник нужен Быкам . Вот ещё бы на место тренера подыскать кого нибудь, этот уже выдохся , вот он есть, а вот его и нет !!! Мусаев ищи себе место работы .
makkie
makkie
23 февраля в 00:32
У Галицкого горит позиция ЦЗ, а они правого защитника берут.
Соперники могут спать спокойно )))
allemz
allemz ответ RMUKMU (раскрыть)
23 февраля в 00:20
На год пропал. В армии был?
Союзник противников
Союзник противников
22 февраля в 23:33
Им бы тренера найти...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ RMUKMU (раскрыть)
22 февраля в 23:17
Что же тут хорошего? Подписали твердого лавочника из железного середняка Лиги Франции. Это все равно, что у нас из Урала, или Ахмата кого то взять со скамейки и радоваться.
RMUKMU
RMUKMU
22 февраля в 22:56
Вроде бы хорошее подписание, но Ойонго настолько проваливает текущий сезон, что даже смена обстановки и переезд в более слабую лигу может не поспособствовать реабилитации.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 февраля в 22:55
Вряд-ли с него получится что-то путевое
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
22 февраля в 22:39
Что-то тяжело быки входят в сезон, усиление им явно не помешает.
particular
particular
22 февраля в 22:35
Быки накачивают мускулы, игроков покупают и арендуют, но Мусаев так и не может создать баланс сил и сплав мастерства...
Правдин Семён
Правдин Семён
22 февраля в 22:19
Удачи быкам!
Крикун
Крикун
22 февраля в 21:58
Камерунский филиал академии Краснодара хорошую работу провёл.
Ну а если серьезно, то селекционный отдел южан хорошо работает. Берут нужных исполнителей за небольшие деньги. Титулов правда пока что нет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 февраля в 21:57
Защищай быков как следует!
goalaktika
goalaktika
22 февраля в 21:54
Удачи быкам с новым приобретением
beefs
beefs
22 февраля в 21:53
это хорошо, удачи тебе Амбруаза...
Cat01
Cat01
22 февраля в 21:49
Надо было раньше это делать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 февраля в 21:47
Желаю удачи негритенку...
Q-J-G
Q-J-G
22 февраля в 21:43
Удачи ему в "Краснодаре"
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