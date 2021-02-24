МЮ нацелился на подписание форварда «Айнтрахта» Силвы

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24 февраля 2021, 09:37

«Манчестер Юнайтед» может оформить трансфер форварда «Айнтрахта» , если Эдинсон Кавани уйдет этим летом, сообщает The Sun.

Агент Силвы, Жорже Мендеш, хочет найти клуб для своего клиента, поскольку «Айнтрахт» готовит продажу Андре из-за желания подписать Луку Йовича, арендованного у «Реала», на постоянной основе.

По информации источника, МЮ заинтересован в подписании Силвы.

Недавно Силва был признан лучшим игроком Бундеслиги в январе.