«Манчестер Юнайтед» может оформить трансфер форварда «Айнтрахта» Андре Силвы, если Эдинсон Кавани уйдет этим летом, сообщает The Sun.
Агент Силвы, Жорже Мендеш, хочет найти клуб для своего клиента, поскольку «Айнтрахт» готовит продажу Андре из-за желания подписать Луку Йовича, арендованного у «Реала», на постоянной основе.
По информации источника, МЮ заинтересован в подписании Силвы.
Недавно Силва был признан лучшим игроком Бундеслиги в январе.
Забивать в бундеслиге и забивать в АПЛ, Испании или Италии - это разные вещи.
Поэтому большой привет Роберту Левандовски.
Забивать в бундеслиге и забивать в АПЛ, Испании или Италии - это разные вещи.
Поэтому большой привет Роберту Левандовски.