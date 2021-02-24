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МЮ нацелился на подписание форварда «Айнтрахта» Силвы

24 февраля 2021, 09:37

«Манчестер Юнайтед» может оформить трансфер форварда «Айнтрахта» Андре Силвы, если Эдинсон Кавани уйдет этим летом, сообщает The Sun.

Агент Силвы, Жорже Мендеш, хочет найти клуб для своего клиента, поскольку «Айнтрахт» готовит продажу Андре из-за желания подписать Луку Йовича, арендованного у «Реала», на постоянной основе.

По информации источника, МЮ заинтересован в подписании Силвы.

Недавно Силва был признан лучшим игроком Бундеслиги в январе.

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Все комментарии
bruno_07
bruno_07
26 февраля в 22:50
почему бы и нет, будет два португальца Бруно + Силва, может получится славный дуэт!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
24 февраля в 12:05
Как показывает практика, у Айнтрахта брать напов не стоит.
Забивать в бундеслиге и забивать в АПЛ, Испании или Италии - это разные вещи.

Поэтому большой привет Роберту Левандовски.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
24 февраля в 11:50
Не стоит его брать. В Италии и Испании он провалился.
galem72
galem72
24 февраля в 10:26
Х полная от утиного Сана.
beefs
beefs
24 февраля в 09:58
вот как уже начали готовится к трансферам, а у нас всегда в срочном порядке...
Cat01
Cat01
24 февраля в 09:58
Хочет усилить команду
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 февраля в 09:50
Вот и покупатель нашёлся...
shlomo
shlomo
24 февраля в 09:48
Цель хорошая.....главное не промахнуться
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
24 февраля в 09:46
Торопиться не надо. Кавани ещё может поиграть пару сезонов. Лучше брать защитника.
LOpp
LOpp
24 февраля в 09:46
За Силву Айнтрахт может запросить лямов 100
ЮЗИК
ЮЗИК
24 февраля в 09:41
Даже может что-то получится
Против ЦСКА
Против ЦСКА
24 февраля в 09:40
Похоже МЮ укрепляется
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 февраля в 09:40
Если МЮ хочет,то МЮ получит!😜
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