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Защитник МЮ Байи: «Месси или Роналду? Я назову Рамоса»

25 февраля 2021, 15:25

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи рассказал, кто из футболистов оказал на него наибольшее влияние.

Моим самым большим вдохновением всегда был Рамос. Я давно восхищаюсь им из-за того, что он делает в футболе и как он держится на высоком уровне.

Для меня он один из лучших игроков в истории футбола. У каждого есть свое мнение, но он один из лучших, идеальный ориентир для меня.

Если вы спросите меня, Месси или Роналду, я назову Рамоса.

Недавно сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не делал предложений Серхио Рамосу.

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Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 16:46
Сразу видно что говорит защитник.
sv_1969
sv_1969
25 февраля в 15:42
Имеет право
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 15:41
Теперь эти двое обидятся!😜
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