Защитник МЮ Байи: «Месси или Роналду? Я назову Рамоса»

Защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, кто из футболистов оказал на него наибольшее влияние.

Моим самым большим вдохновением всегда был Рамос. Я давно восхищаюсь им из-за того, что он делает в футболе и как он держится на высоком уровне.

Для меня он один из лучших игроков в истории футбола. У каждого есть свое мнение, но он один из лучших, идеальный ориентир для меня.

Если вы спросите меня, Месси или Роналду, я назову Рамоса.