Защитник МЮ Байи: «Месси или Роналду? Я назову Рамоса»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи рассказал, кто из футболистов оказал на него наибольшее влияние.
Моим самым большим вдохновением всегда был Рамос. Я давно восхищаюсь им из-за того, что он делает в футболе и как он держится на высоком уровне.
Для меня он один из лучших игроков в истории футбола. У каждого есть свое мнение, но он один из лучших, идеальный ориентир для меня.
Если вы спросите меня, Месси или Роналду, я назову Рамоса.
Недавно сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не делал предложений Серхио Рамосу.