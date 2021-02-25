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Силва: «„Сити“ старался играть с „Боруссией“ проще и не ошибаться»

25 февраля 2021, 08:29
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился впечатлениями от победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:0). Силва стал автором гола и результативной передачи.

Это была хорошая для нас игра, очень важная. Знаем, насколько тяжело может быть в таком турнире: допускаешь ошибку, и ты вылетел. Мы старались играть проще и не ошибаться.

Обычно удары головой — не мой конек! Много работаю над ними и даже соревнуюсь с Рубеном [Диашем], кто забьет больше. Рад, что сегодня помог команде. Канселу — потрясающий игрок, у нас с ним хорошее взаимопонимание. Получил от него прекрасную передачу. Вообще, у него — фантастический сезон.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
25 февраля в 09:01
Сити просто намного сильнее.
ilyafrom
ilyafrom
25 февраля в 08:49
Сити могли и больше забить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 08:30
Так и нужно делать...
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