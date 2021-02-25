Силва: «„Сити“ старался играть с „Боруссией“ проще и не ошибаться»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился впечатлениями от победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:0). Силва стал автором гола и результативной передачи.

Это была хорошая для нас игра, очень важная. Знаем, насколько тяжело может быть в таком турнире: допускаешь ошибку, и ты вылетел. Мы старались играть проще и не ошибаться.

Обычно удары головой — не мой конек! Много работаю над ними и даже соревнуюсь с Рубеном [Диашем], кто забьет больше. Рад, что сегодня помог команде. Канселу — потрясающий игрок, у нас с ним хорошее взаимопонимание. Получил от него прекрасную передачу. Вообще, у него — фантастический сезон.