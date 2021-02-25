Штиндль: «Мы принимали неверные решения и заслуженно проиграли „Сити“»

Полузащитник «Боруссии» М прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Конечно, «Манчестер Сити» — это исключительная команда, атаки которой мы самоотверженно отражали. Мы хорошо играли без мяча, а когда мяч был у нас, нам не хватало смелости. Мы слишком много ошибались, и наши единственные полумоменты пришлись на самый конец матча.

Мы много бегали и знали, что нам придётся это делать. Но мы также должны признать, что заслужили поражение. Когда нам представлялась возможность показать себя, мы принимали неверные решения. В то же время создавать моменты в матче с «Манчестер Сити» не так легко, как вы думаете.