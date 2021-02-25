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Штиндль: «Мы принимали неверные решения и заслуженно проиграли „Сити“»

25 февраля 2021, 07:37
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Боруссии» М Ларс Штиндль прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Конечно, «Манчестер Сити» — это исключительная команда, атаки которой мы самоотверженно отражали. Мы хорошо играли без мяча, а когда мяч был у нас, нам не хватало смелости. Мы слишком много ошибались, и наши единственные полумоменты пришлись на самый конец матча.

Мы много бегали и знали, что нам придётся это делать. Но мы также должны признать, что заслужили поражение. Когда нам представлялась возможность показать себя, мы принимали неверные решения. В то же время создавать моменты в матче с «Манчестер Сити» не так легко, как вы думаете.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 08:27
В этой паре с победителем все ясно. МС на ходу и вряд ли Боруссии удастся переломить ситуаци. в свою пользу.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 08:06
Что заметил в 7 из 8 матчей побеждали гости...
ДАША Д
ДАША Д
25 февраля в 08:00
Бавария и Манчестер Сити - главные фавориты.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
25 февраля в 07:51
И так сыграли выше головы
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
25 февраля в 07:42, ред.
В следующей игре ничего не изменится. Только Бавария сможет их остановить
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