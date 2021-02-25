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Васкес: «Результат справедлив. „Реал“ заслужил эту победу»

25 февраля 2021, 07:56
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес прокомментировал гостевую победу над «Аталантой» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы знали, что матч будет тяжёлым, но я считаю, что результат справедлив и что мы заслужили эту победу.

Оставшись в меньшинстве, «Аталанта» села в оборону и очень хорошо оборонялась. Они делали то, что должны были, нам было сложно находить свободные пространства, но забитый гол делает нас счастливыми. Однако мы ничего не принимаем как должное и помним, что впереди ответная игра.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 февраля в 10:08
и без везения не обошлось
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 08:58
...„Реал“ заслужил эту победу»...

Заслужил то, заслужил....
Но судья то, начудил...!
ilyafrom
ilyafrom
25 февраля в 08:50
По такой игре обе команды не заслужили играть в 1/4. Это уровень ЛЕ
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 08:48, ред.
Жёлтая карточка, которая "покраснела" в руках судьи. За такие нарушения красной карточки не дают. И не даром операторы матча, после этого эпизода, чаще, чем обычно в матчах, показывали судью...

Ну, и главный тренер "Аталанты", начудил в конце матча, с заменами, заменил те того, кого надо, и не тогда, когда надо... Скажем так, замены в пользу "Реала"....
Иличич был лучшим в составе "Аталанты" играя 30 минут в матче. Странная замена!

И несмотря на все эти события в матче - игра "Аталанты" разочаровала...
feris1
feris1
25 февраля в 08:47
Без везения здесь не обошлось.
Реал с победой!
ilyafrom
ilyafrom
25 февраля в 08:18
Чтобы Реалу победить, хотя 1:0, нужно играть в большинстве. Игрока удалили на 17 минуте, забили на 86. А если удалили бы позже, Реал вообще не забил
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 08:16
Заслуженная или нет - это пусть эксперты по судейству разбираются. Момент с удалением очень спорный, не берусь судить прав судья или нет. В любом случае результат не изменить. Но надеюсь что в ответном матче Аталанта даст бой Реалу и матч будет не таким скучным .
Всем здоровья.
beefs
beefs
25 февраля в 08:02
Победа есть победа, она всегда приятна....
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 08:00
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    25 февраля в 07:59
    Звучит довольно цинично
    ДСА
    ДСА
    25 февраля в 07:57
    В этот раз Реалу очень повезло.
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