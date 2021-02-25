Васкес: «Результат справедлив. „Реал“ заслужил эту победу»

Полузащитник «Реала» прокомментировал гостевую победу над «Аталантой» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы знали, что матч будет тяжёлым, но я считаю, что результат справедлив и что мы заслужили эту победу.

Оставшись в меньшинстве, «Аталанта» села в оборону и очень хорошо оборонялась. Они делали то, что должны были, нам было сложно находить свободные пространства, но забитый гол делает нас счастливыми. Однако мы ничего не принимаем как должное и помним, что впереди ответная игра.