Алаев: «РПЛ и ФНЛ продолжат играть по системе осень-весна»

Президент ФНЛ Александр Алаев рассказал о том, возможны ли изменения формата «осень-весна» в ближайшее время в российском футболе.
Очевидно, РПЛ и ФНЛ продолжат играть по системе осень-весна. Но неправильно, когда ПФЛ играет по системе осень-весна с паузой в 5 месяцев, это плохая идея. Хотелось бы, чтобы больше играли летом. Как этого добиться — будем думать.
Зимой между сезонами съездили на Багамы, отдохнули. набрались сил и на сборы.
А то что этот график не будет совпадать с европейским, так это ерунда. Сейчас он совпадает и что толку он в еврокубках?
Одни позоры с пролетами...
Зимой между сезонами съездили на Багамы, отдохнули. набрались сил и на сборы.
А то что этот график не будет совпадать с европейским, так это ерунда. Сейчас он совпадает и что толку он в еврокубках?
Одни позоры с пролетами...