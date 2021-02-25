Алаев: «РПЛ и ФНЛ продолжат играть по системе осень-весна»

Президент ФНЛ Александр Алаев рассказал о том, возможны ли изменения формата «осень-весна» в ближайшее время в российском футболе.

Очевидно, РПЛ и ФНЛ продолжат играть по системе осень-весна. Но неправильно, когда ПФЛ играет по системе осень-весна с паузой в 5 месяцев, это плохая идея. Хотелось бы, чтобы больше играли летом. Как этого добиться — будем думать.