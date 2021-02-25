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Алаев: «РПЛ и ФНЛ продолжат играть по системе осень-весна»

25 февраля 2021, 15:28

Президент ФНЛ Александр Алаев рассказал о том, возможны ли изменения формата «осень-весна» в ближайшее время в российском футболе.

Очевидно, РПЛ и ФНЛ продолжат играть по системе осень-весна. Но неправильно, когда ПФЛ играет по системе осень-весна с паузой в 5 месяцев, это плохая идея. Хотелось бы, чтобы больше играли летом. Как этого добиться — будем думать.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
25 февраля в 21:33
Стройте манежи для игры в ноябре и марте
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 17:22
И это правильно,ведь до дна ещё далеко! Избирают слепоглухонемых корыстных людей,не желающих видеть очевидное:Любое принимаемое ими решение приводит к ухудшению положения в нашем футболе.В шахматах и шашках это называется ЦУГЦВАНГ.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 16:58
Столько бабок вбухали, чтобы можно было играть в зимний период. Теперь начинают думать. Как всегда.
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 16:31
Вот то что огромный перерыв это точно и с этим необходимо что-то делать !!! Это не есть хорошо !!! Ваша работа теперь все эти недостатки устранить. Пора работать, а не пустословить в виде лозунгов !!! Удачи !!!
ДАША Д
ДАША Д
25 февраля в 16:13
У нас система называется осень-зима-весна.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 16:12
Хоть и говорят что разница особо нету но но весна-осень лучше, чем осень-весна. Весной начали играть. к зиме закончили, летом минимальный перерыв..
Зимой между сезонами съездили на Багамы, отдохнули. набрались сил и на сборы.
А то что этот график не будет совпадать с европейским, так это ерунда. Сейчас он совпадает и что толку он в еврокубках?
Одни позоры с пролетами...
beefs
beefs
25 февраля в 16:03
вот проблема так проблема...
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 15:51
Тут и думать нечего закрыть ПФЛ и всё.
За адекватность
За адекватность
25 февраля в 15:42
"Как этого добиться — будем думать."
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