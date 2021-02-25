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Махатадзе: «На сборах убедился, что в „Ростове“ всё так, как я и ожидал»

25 февраля 2021, 14:31

Полузащитник «Ростова» Георгий Махатадзе, недавно перешедший в донской клуб из «Локомотива», рассказал, как принял решение.

Конечно же, сразу решил, что поеду. Во-первых, это мой родной город. Во-вторых, Саша Долгов, с которым мы хорошо общаемся, многое рассказал мне про коллектив и про работу с Валерием Георгиевичем. Когда приехал на сборы, убедился, что в «Ростове» все так, как я и ожидал.

Конечно, все рады. Во-первых, что я снова в родном городе, во-вторых, что играю за главную команду. Мне кажется, им это очень приятно.

Какие цели ставлю? Для начала, мне нужно работать, чтобы получить место в составе на постоянной основе. Болельщики? Когда вышел на поле, слышал, как они хорошо поддерживали нас. Хочется, чтобы болельщики приходили на стадион, а мы будем делать все, чтобы радовать их.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Трезвый повар (раскрыть)
25 февраля в 14:59, ред.
Его уже подписали, он перешёл свободным Агентом расторг контракт с Локо, как Ерёменко никто никому ничего не должен, дают полгода проявить себя, заиграет, предложат контракт на 4.5 года, нет, перейдёт в другой клуб, хотя думаю подпишут, пришёл за бесплатно, если и уйдёт дивиденды Ростов получит
Трезвый повар
Трезвый повар
25 февраля в 14:35
Будет хорошо играть в Ростове, возможно его захотят выкупить у Локо как Романа Тугарева. А то что он наш Ростовский это большой плюс
beefs
beefs
25 февраля в 14:32
пусть все сбудется...
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