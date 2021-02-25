Махатадзе: «На сборах убедился, что в „Ростове“ всё так, как я и ожидал»

Полузащитник «Ростова» , недавно перешедший в донской клуб из «Локомотива», рассказал, как принял решение.

Конечно же, сразу решил, что поеду. Во-первых, это мой родной город. Во-вторых, Саша Долгов, с которым мы хорошо общаемся, многое рассказал мне про коллектив и про работу с Валерием Георгиевичем. Когда приехал на сборы, убедился, что в «Ростове» все так, как я и ожидал.

Конечно, все рады. Во-первых, что я снова в родном городе, во-вторых, что играю за главную команду. Мне кажется, им это очень приятно.

Какие цели ставлю? Для начала, мне нужно работать, чтобы получить место в составе на постоянной основе. Болельщики? Когда вышел на поле, слышал, как они хорошо поддерживали нас. Хочется, чтобы болельщики приходили на стадион, а мы будем делать все, чтобы радовать их.