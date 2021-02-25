Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал новость, что защитник и вратарь заразились коронавирусом.

Акинфеев и Дивеев — ключевые игроки обороны, поэтому могут быть проблемы в игровом плане. Все это чревато серьезными последствиями. Вынужденное возвращение Помазуна, ведь влиться сразу в коллектив, в котором играл и воспитывался, непросто. Нервная система есть у каждого человека, особенно у спортсмена. Он будет нервничать, поэтому в игре будут определенные ошибки, от этого никуда не денешься. В этом плане игра с «Локомотивом» будет проблематичная.