Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал новость, что защитник Игорь Дивеев и вратарь Игорь Акинфеев заразились коронавирусом.
Акинфеев и Дивеев — ключевые игроки обороны, поэтому могут быть проблемы в игровом плане. Все это чревато серьезными последствиями. Вынужденное возвращение Помазуна, ведь влиться сразу в коллектив, в котором играл и воспитывался, непросто. Нервная система есть у каждого человека, особенно у спортсмена. Он будет нервничать, поэтому в игре будут определенные ошибки, от этого никуда не денешься. В этом плане игра с «Локомотивом» будет проблематичная.
Ждем игры , а Игорькам скорейшего возвращения в строй.
Всем здоровья.
Ждем игры , а Игорькам скорейшего возвращения в строй.
Всем здоровья.
А вместо Дивеева я бы поставил Васина. Против Локо ставить юнца Карпова - это не серьезно, там мужики крепкие, его толкнут плечом он и покатится. И давить станут все время на Карпова, как уже было не раз.
А вместо Дивеева я бы поставил Васина. Против Локо ставить юнца Карпова - это не серьезно, там мужики крепкие, его толкнут плечом он и покатится. И давить станут все время на Карпова, как уже было не раз.