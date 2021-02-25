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Пономарев: «Акинфеев и Дивеев — ключевые игроки обороны, будут проблемы»

25 февраля 2021, 14:23

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал новость, что защитник Игорь Дивеев и вратарь Игорь Акинфеев заразились коронавирусом.

Акинфеев и Дивеев — ключевые игроки обороны, поэтому могут быть проблемы в игровом плане. Все это чревато серьезными последствиями. Вынужденное возвращение Помазуна, ведь влиться сразу в коллектив, в котором играл и воспитывался, непросто. Нервная система есть у каждого человека, особенно у спортсмена. Он будет нервничать, поэтому в игре будут определенные ошибки, от этого никуда не денешься. В этом плане игра с «Локомотивом» будет проблематичная.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
25 февраля в 19:05
Чего раньше времени кричать - Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает! Игра покажет.
112910415
112910415
25 февраля в 17:42
справятся, скорее всего
Serg_Diamond
Serg_Diamond
25 февраля в 15:51
Помазуну не стоит загоняться насчет ответственности и бояться ошибок. Ошибки бывают у всех и у Акинфеева кстати тоже. Илье дается неплохой шанс показать себя как возможного сменщика Игоря. Нужно им воспользоваться. А что у него отличная реакция уже нет сомнений. Опыта немного, но физические данные отличные.
А вместо Дивеева я бы поставил Васина. Против Локо ставить юнца Карпова - это не серьезно, там мужики крепкие, его толкнут плечом он и покатится. И давить станут все время на Карпова, как уже было не раз.
ДАША Д
ДАША Д
25 февраля в 15:12
Нужно продержаться совсем немного и они вернутся.
LOpp
LOpp
25 февраля в 15:11
Потеря двух игроков стартового состава не должно подкосить команду. У Реала в лазарете 10 человек. Вчера в ЛЧ обыграли крепкую Аталанту.
mihaluch
mihaluch
25 февраля в 14:50
Тут ещё коронавирус не доказан.
Leha-ha50
Leha-ha50
25 февраля в 14:37
А какие проблемы могут возникнуть у Помазуна??? Он по сути домой вернулся. Может как раз наоборот это вселит в него уверенность, поднимет мотивацию, он же все же не мальчик. Тут проблемы нет. А вот отсутствие Дивеева несколько напрягает. Посмотрим , что придумает наш тренерский штаб???
Ждем игры , а Игорькам скорейшего возвращения в строй.
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
25 февраля в 14:28
А в каждой команде периодически возникают проблемы разные и большие, и маленькие. Умение преодолевать трудности и определяет класс команды и уровень клуба. Плакать не надо, работать надо.
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