Онопко: «Акинфеев и Дивеев — это большие потери для ЦСКА»

Бывший тренер ЦСКА прокомментировал новость, что защитник и голкипер заразились коронавирусом.

Это большие потери для ЦСКА . И Акинфеев, и Дивеев являются игроками основного состава. Более того, хороший вратарь — половина команды. Потеря Дивеева тоже ударит по обороне ЦСКА . Он добился большого прогресса. Если он будет продолжать также работать, то станет одним из лучших защитников в Европе.