Онопко: «Акинфеев и Дивеев — это большие потери для ЦСКА»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал новость, что защитник Игорь Дивеев и голкипер Игорь Акинфеев заразились коронавирусом.
Это большие потери для ЦСКА. И Акинфеев, и Дивеев являются игроками основного состава. Более того, хороший вратарь — половина команды. Потеря Дивеева тоже ударит по обороне ЦСКА. Он добился большого прогресса. Если он будет продолжать также работать, то станет одним из лучших защитников в Европе.
Всё таки Акинфеев в воротах внушает уверенность, а это основа успеха.
Ждать осталось немного, скоро увидим...
Всё таки Акинфеев в воротах внушает уверенность, а это основа успеха.
Ждать осталось немного, скоро увидим...