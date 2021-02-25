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Онопко: «Акинфеев и Дивеев — это большие потери для ЦСКА»

25 февраля 2021, 14:09

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал новость, что защитник Игорь Дивеев и голкипер Игорь Акинфеев заразились коронавирусом.

Это большие потери для ЦСКА. И Акинфеев, и Дивеев являются игроками основного состава. Более того, хороший вратарь — половина команды. Потеря Дивеева тоже ударит по обороне ЦСКА. Он добился большого прогресса. Если он будет продолжать также работать, то станет одним из лучших защитников в Европе.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
25 февраля в 19:46
У паровозов своих проблем выше крыши, почище наших, а Помазун, уверен, не потерял навыков взаимодействия с защитниками, в его квалификации сомневаться не приходится, он очень качественный вратарь.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ SHMEL (раскрыть)
25 февраля в 18:34
Потеря основного кипера и защитника, приход из аренды Помазуна. Он, конечно, играл за армейцев, но игровые связи уже подзабыты. Если Локо будет играть агрессивно (а ему придётся, если хотят побороться за еврокубки), то ваша оборона может начать пожарить.
Всё таки Акинфеев в воротах внушает уверенность, а это основа успеха.
Ждать осталось немного, скоро увидим...
112910415
112910415
25 февраля в 17:38
шансы несколько снижаются, но не критично
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 16:16
Плохая новость, тяжко будет играть в обороне . Будем надеяться на лучшее. Всем здоровья!!!
Goger90
Goger90
25 февраля в 16:00
Пришла беда, откуда не ждали.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 15:43
Наверное Васина прийдётся выпускать!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
25 февраля в 14:39
А если бы даже и не был тренером много лет, то разве он не имеет права на собственное мнение, учитывая его огромный футбольный опыт?
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 14:33
Ничё,гений тренерского цеха Ханчарэнка всё компенсирует гениальными тренерскими находками.5-0.
SHMEL
SHMEL ответ Василий 50 (раскрыть)
25 февраля в 14:15
Вообще-то он много лет отдал ЦСКА и имеет право высказать свое мнение.
SHMEL
SHMEL ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
25 февраля в 14:14
С чего так решил,обоснуй?
SHMEL
SHMEL
25 февраля в 14:13
Полностью согласен с Виктором Савельевичем.
Cat01
Cat01
25 февраля в 14:12
Теперь надо играть за двоих
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 14:11
Шансов перед Локо немного...
Василий 50
Василий 50
25 февраля в 14:10
А при чем тут Онопко?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 14:10
Как теперь с Локо играть?!
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