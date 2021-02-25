ФНЛ хочет привлечь в ближайшие три года 1 млрд рублей

Глава ФНЛ Александр Алаев заявил, что инвестиции в размере 1 млрд рублей планируется привлечь в лигу в течение ближайших трех лет.
Ранее Алаев был избран президентом лиги.
Мы поставили амбициозные цели, в ближайшие три года хотим привлечь 1 млрд рублей. Третий блок вопросов — человеческий потенциал. Нет цели никого убирать из ФНЛ.
задекларировать великие планы ...
в дальнейшем забыть о великих планах, занимаясь рутиной
задекларировать великие планы ...
в дальнейшем забыть о великих планах, занимаясь рутиной