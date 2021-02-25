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ФНЛ хочет привлечь в ближайшие три года 1 млрд рублей

25 февраля 2021, 15:14

Глава ФНЛ Александр Алаев заявил, что инвестиции в размере 1 млрд рублей планируется привлечь в лигу в течение ближайших трех лет.

Ранее Алаев был избран президентом лиги.

Мы поставили амбициозные цели, в ближайшие три года хотим привлечь 1 млрд рублей. Третий блок вопросов — человеческий потенциал. Нет цели никого убирать из ФНЛ.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
25 февраля в 21:34
А в итоге как обычно...планировали, планировали, да не выпланировали...
112910415
112910415
25 февраля в 17:51
обычное дело
задекларировать великие планы ...
в дальнейшем забыть о великих планах, занимаясь рутиной
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 17:15
Пили Шура, пили. Золотой телёнок.
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 16:25
Бла бла бла !!! Хотеть не вредно. Ах эти великие лозунги. Уже давно пора было что-то делать. Будем делать посмотреть на что вы способны тов.Алаев .
mortid
mortid
25 февраля в 15:44
Неужели дураки найдутся отдать гиенам на растерзание миллиард?
За адекватность
За адекватность
25 февраля в 15:38
Да Вы что...
drug01
drug01
25 февраля в 15:15
Это очень важно
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