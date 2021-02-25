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Евро-2020 может пройти в одной стране. УЕФА склоняется к Англии

25 февраля 2021, 16:40

Спортивный журналист Танкреди Пальмери в своём твиттере сообщил, что УЕФА может принять решение о проведении Евро-2020 в одной стране.

Источник отмечает, что организация хочет минимизировать риски в связи с пандемией коронавируса.

По информации Пальмери, УЕФА может сделать выбор в пользу Англии, так как эта страна готова лучше остальных держав для проведения турнира.

Окончательное решение должно быть принято в середине апреля.

Напомним, что изначально Евро-2020 должен был пройти летом 2020 года в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на год.

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ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
25 февраля в 21:30
Уаххххах...это в той англии из-за которой всем приходится играть на нейтральном поле из-за их мутировавшего вируса?
vastudio
vastudio
25 февраля в 21:25
Я тоже склоняюсь к Англии))
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
25 февраля в 20:37
Вот это и напрягает!Не думаю что они разберутся с ковидом к этомувремени!
dimagas2
dimagas2
25 февраля в 19:21
Да пусь хоть где нибудь проведут))
Санчо Панса
Санчо Панса
25 февраля в 18:13
Да не дай то Бог! Англия? Слишком банально. Даешь ЕВРО-2020 вернее ЕВРО-2021 во многих странах Европы!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
25 февраля в 18:07
Англия не может
Коронавирус им поможет?
Gahi
Gahi
25 февраля в 18:07
Интересный расклад для склонения УЕФА в сторону страны которая даже еврокубки своих команд проводит на нейтральном поле, находя тысячу причин чтобы не пустить к себе клубы из других стран. И при этом выявляет у себя новый штамм коронавируса который ещё  хорошо не изучен и проявляет уязвимость к препаратам чем его предшественники. Будем надеяться что прежде чем принять окончательное решения о месте провидения Чемпионата Европы УЕФА примет разумное и безопасное решение для всех участников данного соревнования. Удачи всем и болейте только футболом. 
lobsterdam
lobsterdam
25 февраля в 17:58
55 лет назад в СССР впервые показали по ТВ ЧМ по футболу из Англии, которому предшествовало похищение Кубка Жюля Риме, его вручали чемпиону. Но потом все-таки Кубок нашла полицейская собака на какой-то помойке, а ведь он был из чистого золота! На этом ЧМ сборная СССР заняла 4 место после Англии, Германии, Португалии. После этого в Англии ничего не проводилось. Может проведение Евро на родине футбола хоть как-то скрасит жизнь местного населения?
barcamilan
barcamilan
25 февраля в 17:10
как захотел поехать на евро, отменили, теперь исчо и в англии проведут
Futurista
Futurista
25 февраля в 17:07
Пусть проводят в Англии...все таки родина футбола..главное чтобы без политики...только футбол...
berda2003
berda2003
25 февраля в 17:05
сколько можно склоняться - пора уже и раком стать - как настоящая 31а.
Сантус
Сантус
25 февраля в 17:05
Сейчас начнут обсуждать политическую сторону вопроса...)Экономическая,инфрструктурная,медицинская и прочее не в счёт...)
Nazi
Nazi
25 февраля в 17:03
С самого начала идея проведения турнира в 100 странах была тупой как по мне.

Вирус помог уефа опомниться.
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 17:02
Разумное решение провести ЕВРО-2020 в одной стране, чтобы минимизировать контакты участвующих в ЕВРО...

Но почему Англия?! Да потому что, УЕФА - СКЛОНЯЕТСЯ - к Англии...

И не важен тот факт, что именно в Великобритании появился и распространяется новый штамм коронавируса, который распространяется ещё быстрее своего предшественника...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 16:49
Без разницы. Главное чтобы состоялся.
particular
particular
25 февраля в 16:47
УЕФА не надо склоняться, преклоняться и наклоняться...
Англы всеми способами продавливают себе право проведения футбольных турниров... По бороде им 👎
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 16:43
В одной стране удобней!
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