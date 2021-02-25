Евро-2020 может пройти в одной стране. УЕФА склоняется к Англии

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25 февраля 2021, 16:40

Спортивный журналист Танкреди Пальмери в своём твиттере сообщил, что УЕФА может принять решение о проведении Евро-2020 в одной стране.

Источник отмечает, что организация хочет минимизировать риски в связи с пандемией коронавируса.

По информации Пальмери, УЕФА может сделать выбор в пользу Англии, так как эта страна готова лучше остальных держав для проведения турнира.

Окончательное решение должно быть принято в середине апреля.

Напомним, что изначально Евро-2020 должен был пройти летом 2020 года в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. Из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен на год.