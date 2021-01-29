Новая Лига чемпионов как альтернатива Суперлиге. УЕФА готовит ответный удар

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29 января 2021, 16:17

Война за бурный денежный поток продолжается.

Для понимания контекста важно знать, что Лига чемпионов — самый коммерчески успешный футбольный турнир на планете. Соревнование ведущих европейских команд привлекает миллиарды взглядов и миллиардные инвестиции, поэтому УЕФА купается в деньгах, что вызывает зависть в вышестоящем органе — ФИФА . Суперлига, о которой так часто говорят в последнее время, является проектом, с помощью которого люди из ФИФА рассчитывают перехватить денежные потоки у УЕФА .

Стратегия заключается в умасливании топ-клубов с миллионными армиями болельщиков, в Суперлиге не будет «Ференцвароша» или «Мидтьюлланда», ставка делается на желание богатых проводить время в компании богатых, ведь увеличение концентрации топ-матчей повысит прибыли европейских грандов. Лига чемпионов перестала удовлетворять этот запрос, ведь туда могут попасть клубы не только второго, но и третьего европейского эшелона. Условным ПСЖ и «Барселоне» выгоднее не тратить игровые дни на матчи с «Истанбулом» и киевским «Динамо», а чаще играть друг с другом. Не только в плей-офф, но и в осенней части турнира.

УЕФА в последние годы пытался найти в Лиге чемпионов баланс между широтой охвата и классом участников, в эру правления Платини появился «путь чемпионов», способствующий попаданию в основную сетку ЛЧ команд из чемпионатов с не самым высоким рейтингом. Но при Чеферине УЕФА взял курс на сегрегацию — отделение богатых от бедных. Одним из этапов было увеличение квот для топ-чемпионатов: по 4 команды из АПЛ , Ла Лиги, Серии A и Бундеслиги попадают в Лигу чемпионов напрямую, даже без отбора. Это 50% участников турнира.

Создание Лиги Конференций — еще один уверенный шаг в известном направлении. «Беднякам» бросили кость: мол, вот вам еврокубки, жрите и благодарите. Хотя очевидно, что даже Лиге Европы было далеко до популярности «старшей сестры», а уж Лига Конференций станет эдаким гетто для черни, которую не хотят видеть рядом с собой успешные клубы. А ведь для многих клубов не из «Большой пятерки» чемпионатов именно возможность играть против грандов в Лиге чемпионов и Лиге Европы позволяла поддерживать достойный уровень финансирования, который напрямую отражается на уровне команд.

Дальше — больше. Сегодня испанское издание AS выпустило статью с заголовком «Чеферин готовится к старту Суперчемпионов в 2024 году». Тайный проект президента УЕФА является явным ответом на угрозу Суперлиги. Сообщается, что Александер Чеферин активизировал усилия и потратил последние несколько недель на консультации, связанные с формированием «новой Лиги чемпионов», которую уже окрестили «Суперчемпионами».

Уже запущена работа комитетов экспертов и технических специалистов, которые работают над нормативными, структурными и логистическими аспектами нового турнира. Сам Чеферин возглавил руководящую группу, в которую входят два вице-президента УЕФА — испанец Луис Рубиалес и португалец Фернанду Гомеш, а также англичанин Дэвид Гилл, занимающий пост казначея УЕФА , а еще генсек организации Теодор Теодоридис.

Эти пятеро стоят у истоков Суперчемпионов. На данный момент известно о контактах Чеферина с пятью клубами, которые входят в Европейскую ассоциацию клубов: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Фенербахче». Записывать эти команды в число сторонников Суперчемпионов рано, однако Чеферин сумел добиться внимания. В частности, на встречах, где определяется будущее Лиги чемпионов и европейского клубного футбола, присутствует Андреа Аньелли от «Ювентуса» и Педро Лопес Хименес, вице-президент «Реала», которому Флорентино Перес максимально доверяет.

Угроза Суперлиги заставила Александера Чеферина закатать рукава и включиться в работу над альтернативным планом улучшения континентальной конкуренции. Безусловно, улучшения коснутся только сильных мира сего. А вы как думали? На сегодняшний день идет работа над структурой, календарем и бизнес-моделью Суперчемпионов, выбирается способ управления новым турниром. На сегодняшний день очевидно только то, что в этом соревновании определяющую роль будут играть клубы-гиганты, а Александер Чеферин неофициально предложил «Ювентусу» и «Реалу» систему распределения прибыли, от которой было невозможно отказаться. Впрочем, пока все цифры — виртуальные.

Чеферин полон энтузиазма и обещает, что его проект «оживит европейский футбол». Для кого-то оживит, кого-то умертвит — как всегда. Из тех деталей Суперчемпионов, которые попали в прессу, наибольшее внимание привлекает пункт о том, что национальные турниры постепенно должны будут уступать место континентальным соревнованиям. В частности, рекомендовано сократить количество игровых дней в национальных кубках до 4 или 5, а предпочтительное число участников национальных лиг — 16, максимум 18. А вы ругаете РПЛ , да наш чемпионат лучше всех готов к наступлению эры Суперчемпионов! Еще бы попасть в число участников…