ГлавнаяБлогиСмотри шире

Новая Лига чемпионов как альтернатива Суперлиге. УЕФА готовит ответный удар

29 января 2021, 16:17
00:00 / 00:00

Война за бурный денежный поток продолжается.

Для понимания контекста важно знать, что Лига чемпионов — самый коммерчески успешный футбольный турнир на планете. Соревнование ведущих европейских команд привлекает миллиарды взглядов и миллиардные инвестиции, поэтому УЕФА купается в деньгах, что вызывает зависть в вышестоящем органе — ФИФА. Суперлига, о которой так часто говорят в последнее время, является проектом, с помощью которого люди из ФИФА рассчитывают перехватить денежные потоки у УЕФА.

Стратегия заключается в умасливании топ-клубов с миллионными армиями болельщиков, в Суперлиге не будет «Ференцвароша» или «Мидтьюлланда», ставка делается на желание богатых проводить время в компании богатых, ведь увеличение концентрации топ-матчей повысит прибыли европейских грандов. Лига чемпионов перестала удовлетворять этот запрос, ведь туда могут попасть клубы не только второго, но и третьего европейского эшелона. Условным ПСЖ и «Барселоне» выгоднее не тратить игровые дни на матчи с «Истанбулом» и киевским «Динамо», а чаще играть друг с другом. Не только в плей-офф, но и в осенней части турнира.

УЕФА в последние годы пытался найти в Лиге чемпионов баланс между широтой охвата и классом участников, в эру правления Платини появился «путь чемпионов», способствующий попаданию в основную сетку ЛЧ команд из чемпионатов с не самым высоким рейтингом. Но при Чеферине УЕФА взял курс на сегрегацию — отделение богатых от бедных. Одним из этапов было увеличение квот для топ-чемпионатов: по 4 команды из АПЛ, Ла Лиги, Серии A и Бундеслиги попадают в Лигу чемпионов напрямую, даже без отбора. Это 50% участников турнира.

Создание Лиги Конференций — еще один уверенный шаг в известном направлении. «Беднякам» бросили кость: мол, вот вам еврокубки, жрите и благодарите. Хотя очевидно, что даже Лиге Европы было далеко до популярности «старшей сестры», а уж Лига Конференций станет эдаким гетто для черни, которую не хотят видеть рядом с собой успешные клубы. А ведь для многих клубов не из «Большой пятерки» чемпионатов именно возможность играть против грандов в Лиге чемпионов и Лиге Европы позволяла поддерживать достойный уровень финансирования, который напрямую отражается на уровне команд.

Дальше — больше. Сегодня испанское издание AS выпустило статью с заголовком «Чеферин готовится к старту Суперчемпионов в 2024 году». Тайный проект президента УЕФА является явным ответом на угрозу Суперлиги. Сообщается, что Александер Чеферин активизировал усилия и потратил последние несколько недель на консультации, связанные с формированием «новой Лиги чемпионов», которую уже окрестили «Суперчемпионами».

Уже запущена работа комитетов экспертов и технических специалистов, которые работают над нормативными, структурными и логистическими аспектами нового турнира. Сам Чеферин возглавил руководящую группу, в которую входят два вице-президента УЕФА — испанец Луис Рубиалес и португалец Фернанду Гомеш, а также англичанин Дэвид Гилл, занимающий пост казначея УЕФА, а еще генсек организации Теодор Теодоридис.

Эти пятеро стоят у истоков Суперчемпионов. На данный момент известно о контактах Чеферина с пятью клубами, которые входят в Европейскую ассоциацию клубов: «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Фенербахче». Записывать эти команды в число сторонников Суперчемпионов рано, однако Чеферин сумел добиться внимания. В частности, на встречах, где определяется будущее Лиги чемпионов и европейского клубного футбола, присутствует Андреа Аньелли от «Ювентуса» и Педро Лопес Хименес, вице-президент «Реала», которому Флорентино Перес максимально доверяет.

Угроза Суперлиги заставила Александера Чеферина закатать рукава и включиться в работу над альтернативным планом улучшения континентальной конкуренции. Безусловно, улучшения коснутся только сильных мира сего. А вы как думали? На сегодняшний день идет работа над структурой, календарем и бизнес-моделью Суперчемпионов, выбирается способ управления новым турниром. На сегодняшний день очевидно только то, что в этом соревновании определяющую роль будут играть клубы-гиганты, а Александер Чеферин неофициально предложил «Ювентусу» и «Реалу» систему распределения прибыли, от которой было невозможно отказаться. Впрочем, пока все цифры — виртуальные.

Чеферин полон энтузиазма и обещает, что его проект «оживит европейский футбол». Для кого-то оживит, кого-то умертвит — как всегда. Из тех деталей Суперчемпионов, которые попали в прессу, наибольшее внимание привлекает пункт о том, что национальные турниры постепенно должны будут уступать место континентальным соревнованиям. В частности, рекомендовано сократить количество игровых дней в национальных кубках до 4 или 5, а предпочтительное число участников национальных лиг — 16, максимум 18. А вы ругаете РПЛ, да наш чемпионат лучше всех готов к наступлению эры Суперчемпионов! Еще бы попасть в число участников…

У проекта УЕФА и Александера Чеферина нет пути назад. И чем дальше — тем агрессивнее будут продвигаться Суперчемпионы, ведь если УЕФА не предложит топ-клубам альтернативу Лиге чемпионов, то придут другие дельцы и устроят свою Суперлигу со всеми вытекающими последствиями. Планируется, что первый розыгрыш Суперчемпионов увидит свет уже в 2024 году, но путь к этому грандиозному событию неблизок, ведь конкуренты просто так не сдадутся. Однако у Чеферина появится большой шанс на успех, если он убедит «Реал» и «Ювентус».

УЕФА пока ведет консультации по поводу реформы Лиги чемпионов
29 января Комментарии3
СлухиУЕФА хочет реформировать Лигу чемпионов
29 января Комментарии63
УЕФА исключил возможность очередного переноса Евро-2020
15 января Комментарии12
Дюков вошел в окончательный список кандидатов в исполком УЕФА
14 января Комментарии10
РФС выдвинул Дюкова в качестве кандидата в исполком УЕФА
18 декабря 2020 Комментарии11
СлухиУЕФА рассмотрит расширение Лиги чемпионов до 36 команд
20 октября 2020 Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
30 января в 18:34
интересно конечно, но ничего хорошего не будет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
30 января в 14:10
Убедить надо не только Реал и Ювентус, а все большие клубы.
Во-вторых, никогда не создадут более привлекательную мелодию, чем гимн Лиги Чемпионов, от которого мурашки по коже.
Не надо ничего менять. Не хотят играть в футбол? Кто-то разве отказывался от участия в ЛЧ?
m40
m40
30 января в 13:37
Главная цель капитализма- получение прибыли, к этому всё шло, глобализация же. Соглашусь с Nazi: вот бы действительно как при СССР было- команды играли своими воспитанниками, тогда и желания поддерживать их больше у местной публики. А то сегодня одни приезжие, потом других привезли, а через 3 года уже совсем новая команда
112910415
112910415
30 января в 09:43
деньги решают абсолютно всё ...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
29 января в 21:56
зато позорища больше не увидим как в этом году ,будут наши кривоногие в лиге конференций яйца катать
pomor45
pomor45
29 января в 21:53
Всяк сверчок знай свой шесток. Будет Суперлига для супербогачей и будут Еврокубки для остальных. Там и там будут лидеры и аутсйдеры. Всё будет, как всегда.
Nazi
Nazi
29 января в 19:59, ред.
Суть в том, что распределение богатых и бедных уже давно свершилось. Тот, кто говорит, что Суперлига убьет футбол неправ, футбол уже здох. В него играют только богатые, остальные маются, уж в клубном футболе точно. Так что суперлига жизненно важна для больших клубов, так же как ЛЧ важна для маленьких. В любом случае кто то обречен загнутся. Или богатые играя с осасунами, нимами да сасуолами, либо все остальные не гранды, которые больше не попадут в Суперлигу.

Для всех будет лучше получить Суперлигу и не смотреть унылые матчи группового этапа ЛЧ.. И для зрителей и для богатых, то есть лучших клубов.

Единствеено что может остановить этот процесс, это всемирная революция, настоящий социализм и все клубы вернуть родным городам с обетом играть только воспитанниками... По другому уже никак к сожалению.. Романтический клубный футбол подыхает...
Евгений Сибель
Евгений Сибель
29 января в 19:50
Как же мерзко читать это всё.
Считаю что для клубов второго и третьего эшелона нужно создавать тоже турнир чтоб повысить уровень футбола.
fantazior
fantazior
29 января в 18:45
исправьте, пожалуйста, грамматические ошибки в тексте.
An Jo
An Jo
29 января в 18:10
Двояко и очень спорно. Да, конечно очень интересно смотреть на топ клубы. Но готовы ли топ-клубы к увеличению нагрузки своих игроков? Возьмём допустим некий клуб, чемпион Италии с КриРо, у него четыре направления - Серия А, Кубок италии, Лига Чемпионов, Суперлига. И игрок, этот самый КриРо. Хватит ли у него сил рвать свою опу на все четыре фронта? Не у всех клубов скоро будет такое количество денег, чтоб иметь 2 равноценных состава, чтоб тасовать там звёзд. Нынешнее положение дел, в том же реале, барсе или всём чемпионате франции показывает дикую нехватку денег. Да и феерия с ПСЖ скоро закончится, денег им всю жисть отсыпать не собираются за первое место в лиге 1. А в лиге чемпионов им ничего не светит никогда.
Поэтому все эти телодвижения с новыми форматами, имхо, это банальные пиар ходы и мышиная возня. Отдавать приносящий доход турнир или реформировать его, чтоб потерять то что есть - это глупо. Клубы тоже рано или поздно поймут, что на двух стульях не усидеть. Да и новый формат суперлиги (если мне не изменяет память) изначально планировали не вместе с ЛЧ, а вместо ЛЧ.
Q-J-G
Q-J-G
29 января в 17:46
Спасибо автору, как всегда, интересно, актуально...

Как пауки в банке... Всё, что происходит, из-за чего "сыр-бор", это финансовые потоки, как, побольше "урвать"... Этот фактор на первом плане! Всё остальное-вторично.... !

Кто бы мог подумать совсем недавно, что УЕФА-ФИФА будут конкурировать между собою вот таким образом...
razdvatri
razdvatri
29 января в 16:48, ред.
везде перес, вот уж авторитетный и гениальный человек
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 января в 16:22
Если и будет,то не скоро!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100