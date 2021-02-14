«Реформа ЛЧ – катастрофа для России». Швейцарская система в деталях

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сегодня, 09:53

Объясняем новый формат от УЕФА на «Соккер.ру».

Комментатор Черданцев назвал реформу Лиги чемпионов катастрофой для России. Георгий прочитал будущее. Якобы отберут места в турнире (неправда), якобы упадет уровень РПЛ , поскольку легионеры едут ради ЛЧ . Ага, особенно в «Спартак», что в 8 случаях из 10 не прошел в группу.

Видим пример манипуляции – популярны крики «все пропало». Комментатор рассказ людям то, что они хотят услышать. Но, во-первых, турнир расширят на 4 команды, а не сократят. Во-вторых, матчей станет больше, это плюс для ТВ. В-третьих, вся соль в швейцарском формате, о котором Черданцев не сказал.

Зачем УЕФА подыгрывает футбольным грандам?

Если болеете за европейские клубы, то, вероятнее всего, поддерживаете на выбор «Реал», «Барселону», «Ливерпуль», МЮ , «Ювентус» или «Баварию», чем клубы, что не играют в ЛЧ . Так что вас реформа касается напрямую, поскольку призвана помочь тем же каталонцам не обанкротиться и не вылететь в Сегунду.

УЕФА боится Суперлиги, а отказ от традиционного группового раунда из 8 групп по 4 участника позволяет увеличить количество туров с 6 до 10. А вот весной будет привычный плей-офф, 16 клубов. И хотя орут, что РПЛ теперь пропишется «во второй лиге европейского футбола», хочется просить: а она сейчас в первой?

В плей-офф один клуб не из топ-5 – «Порту». Это не значит, что у «Аякса», «Бенфики», «Шахтера» или «Зенита» никогда не будет прорыва. Но смешно включать коммуниста, если ЛЧ всегда была о капитализме. В УЕФА боятся закрытого турнира по примеру МЛС , куда из РПЛ пустили бы только «Зенит» из-за контракта «Газпрома» с УЕФА .

Что за швейцарская система и как она выглядит?

Увеличат количество участников до 36, но не будут копировать шахматный подход. В футболе не станут сводить проигравших и победивших в предыдущем туре. Ведь есть еще ничьи, может быть нечетное количество команд с одним результатом, так что все проще и понятнее. Сначала клубы поделят на четыре корзины, как сейчас, но по 9 в каждой.

Команда из первой корзины получит в соперники 2 коллектива из своего круга, по три соперника из второй и третьей корзин и два оппонента из 4 корзины. Всего 10 соперников, с каждым сыграют по одному разу, но половина матчей пройдет дома, половина – на выезде. Каждая игра будет как маленький финал.

Тренерам станет сложнее готовиться к играм, аналитика будет важнее. В нынешнем формате «Реал» вышел в плей-офф, дважды уступив «Шахтеру», в швейцарской системе два поражения от клубов из второй-третьей корзин будут стоить дороже, ведь все результаты сведут в общую таблицу, а не отдельные, как сейчас, интриг меньше не станет.

Какая польза от нового формата для россиян?

Увеличение не касается РПЛ – 4 путевки для богатых, но вот формат влияет. Сейчас у «Зенита» были матчи против «Лацио», «Боруссии» Д и «Брюгге». А в новом формате могут встретить десять соперников. Это могут быть «Бавария», «Реал», МЮ , «Аякс», «Боруссия» Д, «Зальцбург», «Интер», «Аталанта», «Марсель» и тот же «Брюгге». Но с каждым клубом сыграли бы по разу.

Дальше в общей таблице 8 первых команд попали бы в плей-офф, а затем есть две идеи. Первая – разыграть еще восемь путевок между клубами с 9 по 24 места, вторая – сразу отправлять в плей-офф 16 лучших клубов из 36. Тогда коллективы, что займут места с 17 по 24, отправятся в Лигу Европы, как сейчас, а остальные завершат еврокубковый сезон, но после 10 матчей.

Выгода очевидна. «Зенит» может проиграть «Баварии» и «Интеру», но обыграть «Аякс», «Марсель» и «Зальцбург», чтобы в итоговой таблице стать 24-м и отправиться в плей-офф Лиги Европы. Сейчас «Зенит» зарабатывал на 3 домашних играх, редко против грандов, а в будущем сыграет 5 раз дома, в том числе, с фаворитами.

Для того же «Краснодара» все еще круче. У него в новом формате было бы по три соперника из первой и второй корзин. В Краснодар приехали бы «Ливерпуль», «Ювентус» и «Барселона» за один сезон. Неоценимый опыт для воспитанников академии и легионеров, возможность показать себя и уехать в большую лигу.

Почему не оставить старый и привычный вид ЛЧ ?

Ответ прост – дороговизна футбола. Видите по «Барселоне», как легко заиметь проблем на 1 миллиард евро, зарабатывая больше всех в истории футбольного мира. Достаточно просчитаться с менеджерами. Чтобы такое не повторялось, надо больше сложных непредсказуемых матчей в ЛЧ . В новом формате растет вес каждой игры.

Например, если «Спартак» обыграет дома «Баварию», а второго матча не будет – немцы откатятся вниз в общей таблице, а москвичи упрочат положение, если остальные аутсайдеры ЛЧ будут стабильно проигрывать. Добавляется элемент непредсказуемости из национальных лиг, добавляются серьезные матчи для клубов из Португалии, Бельгии, Украины и России.

Даже тот факт, что в РПЛ всего 16 клубов, сыграет на руку. В УЕФА будет война с топовыми лигами, попросят о сокращении до 18 команд, на которое АПЛ , Ла Лига и Серия А откажутся идти. Реформу затеяли, чтобы главные команды мира не убежали в закрытый клуб для богатых и знаменитых зарабатывать деньги на фанатах из США , Азии и Ближнего Востока.

Увеличение количества матчей в ЛЧ со 125 до 225 не призвано убить российский футбол, а предложено ради выживания лучших команд мира. Понятно, что будут дебаты и систему доработают. Но время есть, и пока в УЕФА тянут с ответом на ключевой вопрос: куда они засунут дополнительные четыре тура? На выходных точно нельзя играть, не вариант.

Клубам РПЛ очень важно опередить португальцев?

Если оценивать саму швейцарскую систему, при которой клубы РПЛ сыграют по 10 матчей ЛЧ , то она наоборот интереснее. Черданцев в одном ведь прав – в Лиге чемпионов в каждой стране смотрят на своих ребят. Так вот, если Семак вместо бельгийцев сыграет против «Баварии», а Николич вместо австрийцев с «Ливерпулем», то о каком падении рейтингов речь?

Сейчас у России осталась одна прямая путевка в ЛЧ , а еще одна через сложную квалификацию. Надо догонять и перегонять португальцев в ближайшие три-четыре года (и не скатиться ниже), и тогда можно надеяться на два гарантированных места в заветном списке 36 клубов, а это уже 20 матчей Лиги чемпионов, причем с разными соперниками.

Некоторые местные телевизионщики, что не справились с задачей – РПЛ не стала привлекательным продуктом, как АПЛ у себя дома, свято верят, что умнее маркетологов из лучших компаний мира. В УЕФА напишут бизнес-план, за реформу турнира проголосовали все ассоциации без исключения, ведь видят, что идея новаторская.

Изначально адепты «раньше трава была зеленее» побурчат. Но если РПЛ получит 20-30 матчей в новой Лиге чемпионов с разными соперниками, то нет сомнений – это выгодно и фанатам, и кошельку клубов, и футболистам. Запомните, что меняют осеннюю часть турнира, а плей-офф остается – 16 клубов весной и 1 кубок.