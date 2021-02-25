В ФНЛ с сезона-2021/22 будут играть 20 команд

Президент ФНЛ Александр Алаев заявил, что двадцать клубов будут выступать в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.

В данный момент в розыгрыше принимают участие 22 команды.

Если говорить о формате, в следующем сезоне будет 20 команд. Введение плей-офф возможно, но многие выступают за «гладкий» турнир. Общался перед выборами, многие клубы склоняются к 20 командам. Мы не будем вводить ограничения для желающих играть в ФНЛ .