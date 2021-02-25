В ФНЛ с сезона-2021/22 будут играть 20 команд

Президент ФНЛ Александр Алаев заявил, что двадцать клубов будут выступать в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.
В данный момент в розыгрыше принимают участие 22 команды.
Если говорить о формате, в следующем сезоне будет 20 команд. Введение плей-офф возможно, но многие выступают за «гладкий» турнир. Общался перед выборами, многие клубы склоняются к 20 командам. Мы не будем вводить ограничения для желающих играть в ФНЛ.
Мы выбрали показатели [бюджет клубов ФНЛ от 300 млн рублей] и будем стремиться к ним. Точкой контроля будет 2024 год. Не просто Александр Алаев возглавил ФНЛ, а совместно с командой РФС. Проще реализовать потенциал, когда являешься генсеком РФС.
Ранее стало известно, что ФНЛ хочет привлечь в ближайшие три года 1 млрд рублей.
а что "на горА"? Расплодили мы нищих...
а что "на горА"? Расплодили мы нищих...