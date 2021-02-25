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В ФНЛ с сезона-2021/22 будут играть 20 команд

25 февраля 2021, 16:16

Президент ФНЛ Александр Алаев заявил, что двадцать клубов будут выступать в первенстве ФНЛ в следующем сезоне.

В данный момент в розыгрыше принимают участие 22 команды.

Если говорить о формате, в следующем сезоне будет 20 команд. Введение плей-офф возможно, но многие выступают за «гладкий» турнир. Общался перед выборами, многие клубы склоняются к 20 командам. Мы не будем вводить ограничения для желающих играть в ФНЛ.

Мы выбрали показатели [бюджет клубов ФНЛ от 300 млн рублей] и будем стремиться к ним. Точкой контроля будет 2024 год. Не просто Александр Алаев возглавил ФНЛ, а совместно с командой РФС. Проще реализовать потенциал, когда являешься генсеком РФС.

Ранее стало известно, что ФНЛ хочет привлечь в ближайшие три года 1 млрд рублей.

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Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 17:28
Из мрачного прошлого выхода ищем,
а что "на горА"? Расплодили мы нищих...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 17:01
Для кого нужна эта возня. Там 5-10 команд как Тамбов.
shlomo
shlomo
25 февраля в 16:28
Ну вот....наверное решение правильное....почти все клубы ФНЛ "питаются" за счет бюджета края или области (а там помимо того, чтобы выделять ресурсы на спорт, нужно еще латать дырки в других делах)... то есть получится, когда вместо пяти клубов ФНЛ покинут сразу шесть, а их места займут лишь четыре победителя своих групп в ПФЛ....а этот сезон ФНЛ уникален ( и не только это связано с пандемией)....за всю историю лиги никогда в составе её команд не было так мало легионеров (в нынешнем розыгрыше ФНЛ участвуют только 13 иностранцев, лишь 10 из которых считаются легионерами)... впрочем, удивляться такому рекорду не стоит.....с сезона 20-21 в ФНЛ ужесточили лимит...теперь клубы могут включать в заявку максимум 4 легионера (при этом, только три из них имеют право появляться на поле одновременно)... ладно все это лирика, на самом деле посмотрим, кто окажется на плаву, а кто (или вернее кому) в очередной раз будут кидать спасательный круг....
1bear
1bear
25 февраля в 16:24
можно было бы ещё "урезать"
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