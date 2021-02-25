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Губерниев: «Я против, чтобы Промесу давали гражданство. Это кощунство»

25 февраля 2021, 20:01

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход нападающего Квинси Промеса в «Спартак», а также высказался относительно возможного получения футболистом российского гражданства.

Промес многое дал и сделал для «Спартака», но сейчас я не очень уверен, что он сильно поможет. С другой стороны, уровень футбола у нас падает, и, может быть, он действительно пригодится «красно-белым». Другой вопрос, что я не очень понимаю вопрос насчет российского гражданства, я считаю, что это кощунство какое-то. Давайте тогда всем давать наше гражданство. Безусловно, я против того, чтобы таким, как Промес, давали гражданство, а семью пусть привозит, потому что Россия — это лучшая страна в мире.

В одну реку два раза не входят? Промесу нужно это сделать, но человек по большому счету не смог закрепиться в Европе, да, поиграл там некоторое время, но сейчас, когда перестало получаться, он опять к нам вернулся. Не потому, что он сильно хотел, а потому, что играть больше негде. В этом проблема.

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Все комментарии
agidel2012
agidel2012
26 февраля в 12:00
Был бы рад, если бы Промес играл за сборную России, но это невозможно, он игрок сборной Голландии.
bashnat013
bashnat013
26 февраля в 11:30
На минутку прикиньте у нас за сборную по лыжам и биатлону будут бегать темнокожие спортсмены например из Зимбабве,да это позор для страны
bashnat013
bashnat013
26 февраля в 11:26
Пусть дают ,пусть потратятся только чтобы он числился легионером и в сборной его не было
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 04:53
Какая разница Губерниеву до чужого гражданства ??

Ну появится...Квинстантин Антонович Промесов....
Кому от этого хуже ??
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
25 февраля в 23:51
В кое-то веки Губерниев что-то по делу сказал
dzvinka
dzvinka
25 февраля в 23:17
россия действительно лучшая страна в мире, для таких как губерниев...
VAN ARM
VAN ARM
25 февраля в 22:11
Трудно не согласится))
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
25 февраля в 22:05
какая тебе разница захочет пусть получает, вот такие 14ки у нас на канделаки тв сидят и мнят себя х--- знает кем
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 22:04
А кто ты вообще такой, чтобы решать давать ему паспорт или не давать ??? Вот же нос длинный, а язык помело !!! Чудак на букву М .
Василий 50
Василий 50
25 февраля в 21:48
Да пуст получает.
Может ему в Голландии плохо.5
МапС
МапС
25 февраля в 21:47
Губерниев! Это про тебя:

sv_1969
sv_1969 ответ За адекватность (раскрыть)
25 февраля в 21:41
Дык он и есть верблюд губастый!
За адекватность
За адекватность
25 февраля в 21:32
"Безусловно, я против того, чтобы таким, как Промес, давали гражданство." Ох господин Губерниев, вроде взрослый человек, а за языком-то следить нужно. Завтра какие-то СМИ вбросят, что под "таким как Промес" Вы имели ввиду, что он относится к негроидной расе. Обвинят в расизме, и потом доказывайте условно, что Вы не верблюд. И будете Вы в коленях валяться, крокодильими слезами рыдать и рассказывать, что Вы не расист, Вас неправильно поняли, Вы не то имели ввиду и.т.д., и.т.п. Как обычно личное мнение.
Baggio R.
Baggio R.
25 февраля в 21:12
А что все переполошились-то? Вопрос лишь в получении гражданства, а не натурализации.
За наших
За наших
25 февраля в 20:46
Губерниев уже само по себе кощунство.. Везде нос свой сунет.
goalaktika
goalaktika
25 февраля в 20:46
Губерниев в биатлоне успел развести срач, самое время переключиться на футбол)
волгодон 2
волгодон 2
25 февраля в 20:38
Соглашусь с биатлонистом-гребуном. Ни к чему нам граждане-негры.
antant1
antant1
25 февраля в 20:37
Я против, что бы такие как Губерниев работали комментаторами, это кощунство какое-то
старина
старина
25 февраля в 20:35
Тема для радостного стона коней.Кто там Промесу сулит гражданство,клоуны?
Ravshan878
Ravshan878 ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
25 февраля в 20:30
Это кошмар 😱.) Пардон. Квинси Ари и Жоазини. Триколор.🇷🇺.VERY Gut.)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 февраля в 20:28
Теперь гражданство делают, шобы негры россиянами стали. Это реально кощунство...
makkie
makkie
25 февраля в 20:23
Губерниев то куда лезет?
Вроде Промесу никто российское гражданство делать не собирается - он же за сборную Голландии давно заигран. И есть шанс на Евро-2021 поехать.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
25 февраля в 20:20
Наверное это слово он употребил потому что тот негр.
Ravshan878
Ravshan878 ответ vm777 (раскрыть)
25 февраля в 20:19
Приветствую.Как всегда Губа сидит под микроскопом. Занимается паразитами.🔬.)
vm777
vm777
25 февраля в 20:10
Есть законодательство в котором прописаны условия получения гражданства. Если он их выполнит, то никакой губерниев не сможет помешать. О чем речь?))
Союзник противников
Союзник противников ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
25 февраля в 20:05
Он не знает значения этого слова,он воспитывался на рекламных продуктах типа :"Мой кот поел вискас и СЧАСТЛИВ".Размытое понимание слов и фраз-это беда.
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 20:04
Пора бы всем говорунам(включая Губерниева) прояснить для себя суть фразы "Нельзя дважды войти в одну и ту же реку",а не хренью заниматься.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 20:02
В чем кощунство то?
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