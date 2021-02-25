Губерниев: «Я против, чтобы Промесу давали гражданство. Это кощунство»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал переход нападающего в «Спартак», а также высказался относительно возможного получения футболистом российского гражданства.

Промес многое дал и сделал для «Спартака», но сейчас я не очень уверен, что он сильно поможет. С другой стороны, уровень футбола у нас падает, и, может быть, он действительно пригодится «красно-белым». Другой вопрос, что я не очень понимаю вопрос насчет российского гражданства, я считаю, что это кощунство какое-то. Давайте тогда всем давать наше гражданство. Безусловно, я против того, чтобы таким, как Промес, давали гражданство, а семью пусть привозит, потому что Россия — это лучшая страна в мире.

В одну реку два раза не входят? Промесу нужно это сделать, но человек по большому счету не смог закрепиться в Европе, да, поиграл там некоторое время, но сейчас, когда перестало получаться, он опять к нам вернулся. Не потому, что он сильно хотел, а потому, что играть больше негде. В этом проблема.