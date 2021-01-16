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ЦСКА пока не удалось договориться с тренером вратарей сборной Азербайджана

16 января 2021, 18:35

Тренер вратарей сборной Азербайджана Дмитрий Крамаренко встретился с представителями ЦСКА 15 января.

По информации Azerispor, московский клуб предложил специалисту контракт до конца мая. Отмечается, что Крамаренко рассчитывает на более длительное соглашение, стороны пока не договорились о контракте. Между ЦСКА и тренером ожидается еще одна встреча.

Ранее стало известно, что Крамаренко является главным кандидатом на пост тренера вратарей ЦСКА после ухода из клуба Сергея Овчинникова.

Сегодня футболисты ЦСКА вышли из отпуска.

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ЮЗИК
ЮЗИК
16 января в 20:37
Ближе тренера не нашлось
mangox22
mangox22
16 января в 20:14, ред.
Вы мне пож. поясните что тут не так? Вроде троллинга нет , оскорбления нет что тут не так модератор ? То что Кандауров за Гончаренко разве это карается ??
mangox22
Сегодня 19:05
ответ пользователю ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
самое интресное, то что при всех твоих одах Акинфееву в назревающем конфликте с Ханчаренкой ты примешь сторону пюрешного неудачника ахаха
makkie
makkie
16 января в 20:09
Игорёк похоже жаждет на 3 стула запрыгнуть - играть вратарём, тренировать самого же себя, а заодно и сменить Ганчаренко на посту ГТ команды.
Куда там Крамаренко лезет?))))
mangox22
mangox22 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 января в 20:05
    Red blu
    Red blu
    16 января в 19:33
    Акинфеева играющим тренером вратарей. И делу конец.
    VAN ARM
    VAN ARM
    16 января в 19:24
    непонятное решение))) хотелось бы услышать коменты от руководства))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    16 января в 19:21
    Заслуги Акинфеева перед российским футболом за 14 лет игры в сборной значительно превышают суммарные заслуги таких "звезд" - потребителей финансов Газпрома как Дзюба, Ерохин, Оздоев, Смольников, Караваев, Малафеев, и еще десятка полтора. Пока он не выражал желание стать тренером, у него другое образование. А денежные проблемы и повышенные запросы - это не к Игорю. В Зените таких любителей посидеть на госбюджете пруд пруди.
    cska vperiod
    cska vperiod
    16 января в 19:16
    Нахрен он нужен, Игорь может сам себя тренировать и заодно запасных.
    oFANATo
    oFANATo
    16 января в 19:14
    Пока Игорь не одобрит ничего не получится....
    Gahi
    Gahi
    16 января в 19:10
    Кажется в ЦСКА настал тот момент, быть новаторами, чтобы утвердить должность играющего тренера  вратарей Акинфеева. Игорь может стать хорошим наставником для молодых и решить эту проблему в будущем остаться после завершения карьеры в системе клуба.
    ДСА
    ДСА
    16 января в 19:09
    Акинфеев палки в колеса вставляет.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    16 января в 19:08
    Кто это и зачем он нужен ?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    16 января в 18:55
    Легенда43 воду мутит. Сам тренером станет, лишняя копеечка в старости пригодится..
    mihaluch
    mihaluch
    16 января в 18:52
    Акинфеев приложит все усилия чтобы не допустить Крамаренко.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    16 января в 18:42
    Альтернативный вариант для Акинфеева решил отстоять возможность более длительного заработка, воспользовавшись освободившейся вакансией.
    Mi6
    Mi6
    16 января в 18:42
    Зачем бездарности физруку он нужен?
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