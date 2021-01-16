ЦСКА пока не удалось договориться с тренером вратарей сборной Азербайджана

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16 января 2021, 18:35

Тренер вратарей сборной Азербайджана встретился с представителями ЦСКА 15 января.

По информации Azerispor, московский клуб предложил специалисту контракт до конца мая. Отмечается, что Крамаренко рассчитывает на более длительное соглашение, стороны пока не договорились о контракте. Между ЦСКА и тренером ожидается еще одна встреча.

Ранее стало известно, что Крамаренко является главным кандидатом на пост тренера вратарей ЦСКА после ухода из клуба Сергея Овчинникова.