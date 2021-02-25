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Рэшфорд рассказал, с кем в МЮ тренирует пробитие пенальти и штрафных

25 февраля 2021, 15:38

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, с кем из одноклубников оттачивает свои навыки пробития пенальти и штрафных.

Мне всегда нравится тренироваться против Дина [Хендерсона] и Жоэля Перейры (арендован «Хаддерсфилдом» — прим.), потому что, наверное, из всех вратарей они лучше всех знают меня. Мои финишные движения и тому подобное.

Если я могу забить им, то знаю, что могу забить кому угодно, поэтому я должен проверять себя против этих парней.

Недавно Рэшфорд сравнялся с Бекхэмом по голам за «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 16:45
Они его уже изучили,поэтому ему интересно снова и снова их обманывать!
Q-J-G
Q-J-G
25 февраля в 16:01
В команде всегда должен быть игрок, умеющий пробивать пенальти.
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