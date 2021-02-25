Рэшфорд рассказал, с кем в МЮ тренирует пробитие пенальти и штрафных

Нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, с кем из одноклубников оттачивает свои навыки пробития пенальти и штрафных.

Мне всегда нравится тренироваться против Дина [Хендерсона] и Жоэля Перейры (арендован «Хаддерсфилдом» — прим.), потому что, наверное, из всех вратарей они лучше всех знают меня. Мои финишные движения и тому подобное.

Если я могу забить им, то знаю, что могу забить кому угодно, поэтому я должен проверять себя против этих парней.