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Азар может покинуть «Реал» в случае трансфера Мбаппе

26 февраля 2021, 20:52

Будущее нападающего Эдена Азара в «Реале» находится под вопросом.

Мадридский клуб продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе, «сливочные» попробуют заполучить француза этим летом. Предпочитаемой позицией Мбаппе является левый фланг атаки, о чём он уже заявлял ранее. Килиан считает, что его атакующие способности снижаются, если он выходит играть центрального форварда.

Если Мбаппе согласится перейти в «Реал», то будет требовать гарантию того, что будет играть именно слева. На этой позиции также выступает Эден Азар. «Сливочные» будут готовы удовлетворить требования Мбаппе, но Азару придётся либо покинуть клуб, либо привыкать к новой роли, которую выберет тренер.

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Все комментарии
Крут Дайыма
Крут Дайыма
27 февраля в 23:44
Расстаться с лентяем Азаром сложнее стало,чем купить))Жалко те деньги,на которых куплен он)
Остапчук 67
Остапчук 67
27 февраля в 08:08
Ему и так нечего делать в "Реале" - клуб прогадал с ним.
Dima salev
Dima salev
27 февраля в 03:48
Не факт что Мебаппе заиграет в Реале. Может стать вторым Азаром
NOVA
NOVA
27 февраля в 00:08
сначала надо купить мбаппе, а потом уже думать, что делать с Азаром!!
dimagas2
dimagas2
27 февраля в 00:01
Как купят тогда и поговорим))
Медив
Медив
26 февраля в 23:08
А кто будет доить Реал после Бейла? Больше некому...
goalaktika
goalaktika
26 февраля в 23:05, ред.
Азар не оправдал ожидания..
Физиотерапевты Реала, так и не нашли причину поломки Эдена, происходщая раз за разом....
Может дело в них?))
zooveterinar
zooveterinar
26 февраля в 22:03
Пусть, хоть все разбегутся, заних беспокоится нестоит!!! Вот яременко с ростова ушел, это проблема!!!
shur
shur
26 февраля в 22:00
...без вариантов, конечно же Мбаппе!!!
Mustained
Mustained
26 февраля в 21:50
Пузар уже не торт
Сантус
Сантус ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 февраля в 21:48
Судя по вью-получится...он прекрасно проводит время с семьёй..)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Qatar Airways (раскрыть)
26 февраля в 21:16
А вот захочет ли Азар уходить??? Не получится как с Бэйлом ???
25процентный клоун
25процентный клоун
26 февраля в 21:16, ред.
Азару бы в Тамбов, до лета
Qatar Airways
Qatar Airways
26 февраля в 21:02, ред.
...на этой позиции выступает Азар...

Это слишком громко сказано. У Реала на этой позиции выступает Родриго, Винисиус, иногда Асенсио...но точно не Азар.
А всё началось с того, что перед переходом в Реал, Эден съездил к бабушке и покушал её пирожки. С какой ягодой пирожки были доподлинно неизвестно, но то, что над кустом того паслёна о чём-то шептал Абрамович, видели многие.

А если серьёзно, то Азару смена клуба будет на пользу, как и Реалу смена вингера. Правда я всё же думаю, что королевскому клубу не Мбаппе нужен, на флангах у них более-менее, а Холанн. Без забивного центрфорварда так и будут натужные победы даже над клубами уровня Аталанты.
League1
League1
26 февраля в 21:02
Место на левом фланге после ухода Роналду свободно. Азар там появляется только раз в году.
shlomo
shlomo
26 февраля в 20:59
ну пока все это только хотелки...посмотрим за ситуацией
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