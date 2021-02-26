Азар может покинуть «Реал» в случае трансфера Мбаппе

Будущее нападающего Эдена Азара в «Реале» находится под вопросом.
Мадридский клуб продолжает интересоваться форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе, «сливочные» попробуют заполучить француза этим летом. Предпочитаемой позицией Мбаппе является левый фланг атаки, о чём он уже заявлял ранее. Килиан считает, что его атакующие способности снижаются, если он выходит играть центрального форварда.
Если Мбаппе согласится перейти в «Реал», то будет требовать гарантию того, что будет играть именно слева. На этой позиции также выступает Эден Азар. «Сливочные» будут готовы удовлетворить требования Мбаппе, но Азару придётся либо покинуть клуб, либо привыкать к новой роли, которую выберет тренер.
Это слишком громко сказано. У Реала на этой позиции выступает Родриго, Винисиус, иногда Асенсио...но точно не Азар.
А всё началось с того, что перед переходом в Реал, Эден съездил к бабушке и покушал её пирожки. С какой ягодой пирожки были доподлинно неизвестно, но то, что над кустом того паслёна о чём-то шептал Абрамович, видели многие.
А если серьёзно, то Азару смена клуба будет на пользу, как и Реалу смена вингера. Правда я всё же думаю, что королевскому клубу не Мбаппе нужен, на флангах у них более-менее, а Холанн. Без забивного центрфорварда так и будут натужные победы даже над клубами уровня Аталанты.
Это слишком громко сказано. У Реала на этой позиции выступает Родриго, Винисиус, иногда Асенсио...но точно не Азар.
А всё началось с того, что перед переходом в Реал, Эден съездил к бабушке и покушал её пирожки. С какой ягодой пирожки были доподлинно неизвестно, но то, что над кустом того паслёна о чём-то шептал Абрамович, видели многие.
А если серьёзно, то Азару смена клуба будет на пользу, как и Реалу смена вингера. Правда я всё же думаю, что королевскому клубу не Мбаппе нужен, на флангах у них более-менее, а Холанн. Без забивного центрфорварда так и будут натужные победы даже над клубами уровня Аталанты.