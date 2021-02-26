Азар может покинуть «Реал» в случае трансфера Мбаппе

1614361976

26 февраля 2021, 20:52

Будущее нападающего в «Реале» находится под вопросом.

Мадридский клуб продолжает интересоваться форвардом ПСЖ , «сливочные» попробуют заполучить француза этим летом. Предпочитаемой позицией Мбаппе является левый фланг атаки, о чём он уже заявлял ранее. Килиан считает, что его атакующие способности снижаются, если он выходит играть центрального форварда.

Если Мбаппе согласится перейти в «Реал», то будет требовать гарантию того, что будет играть именно слева. На этой позиции также выступает Эден Азар. «Сливочные» будут готовы удовлетворить требования Мбаппе, но Азару придётся либо покинуть клуб, либо привыкать к новой роли, которую выберет тренер.