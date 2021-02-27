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Хохлов: «Удачный исход дерби поможет ЦСКА продолжить гонку за золотом»

27 февраля 2021, 10:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассуждает о предстоящем матче «Локомотив» — ЦСКА в рамках чемпионата России.

Это московское дерби. Такая вывеска говорит сама за себя. Хочется увидеть хороший, интересный футбол. Пока мы мало что знаем о командах, поскольку они только вернулись с предсезонных сборов, где проводили лишь контрольные встречи. Как они будут выглядеть на официальном уровне — увидим.

Для подопечных Марко Николича эта встреча очень важна. Если они сыграют неудачно, то ещё больше отстанут от конкурентов. Но если «Локомотив» одержит победу, то, безусловно, останется в игре. Плюс команда получит важнейший заряд позитива. Это шанс начать всё сначала и забыть неудачную концовку прошлого года. Футболисты должны убедиться, что они действительно готовы давать результат.

Удачный исход дерби поможет ЦСКА продолжить гонку за золотом, осечка же — существенно усложнит жизнь. Но даже в этом случае армейцы не опустят руки, не сдадутся. Шанс на чемпионство всё равно останется.

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Все комментарии
particular
particular ответ Q-J-G (раскрыть)
27 февраля в 17:20
Меня устроила бы и корявая игра, и отвратительная статистика, лишь бы счёт на табло давал повод для звона бокалов 😉🍷
nikoladolgov
nikoladolgov
27 февраля в 12:13
Какие 3 деьби ?
Там давно уже все трешено - 3 очка получат кони. Гинер вовремя подсуетился.
DAD81
DAD81
27 февраля в 12:04
Очень хочется ошибиться, но думаю судейка притопит армейцев.
Q-J-G
Q-J-G
27 февраля в 11:53
Дерби-это всегда интересно!
Но не будем "лезть в дебри", дождёмся результат матча, осталось-то, всего-ничего...
Игра покажет, кто есть кто, кто на что претендует.
oFANATo
oFANATo
27 февраля в 11:51
Игра на три результата....
Но пожелаю победы ЦСКА.
CSKA2012
CSKA2012
27 февраля в 11:34
0:2 )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
27 февраля в 11:32
Мальчик Женя гранату нашел
вынул чеку в исполком зашёл.
"Я главбух!!! Я вице-президент!!!
Ещё слово и вам трындец!"
Caniggia
Caniggia
27 февраля в 11:21
Всё говорит о том, что результатом больше всего останется доволен Зенит. Уж очень серьёзно может сказаться поражение на дальнейшие перспективы в борьбе за места в зоне УЕФА для обеих команд. Возможно будет достаточно активное, обоюдоострое начало на высоких скоростях и даже быстрый гол. Но затем инициативу перехватит проигрывающий и сравняет счёт ещё до перерыва. Ну а во втором тайме команды включат режим "осторожности", держа в головах мысль, что главное не проиграть и закончат матч со счётом первого тайма и с минимумом опасных моментов во тайме втором. Итог 1-1, что не очень обрадует обе команды и вполне устроит Зенит, который уже до этого сыграет в Питере с Ростовом, где будет выглядеть безусловным фаворитом.
Mi6
Mi6
27 февраля в 11:13
Гончаренко и гонка за золотом? Не смешите мои тапочки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 11:05
У обеих команд есть стимул для победы. Одни хотят попасть в ЛЧ, другие для начала забронировать место в еврокубках. Будет осторожная игра, с основной целью не пропустить.
А уж забить - как получится. У армейцев потери в обороне ,Локо более-менее в обойме.
Думаю, будет ничья с минимумом голов. Возможно даже нулёвка...
Союзник противников
Союзник противников
27 февраля в 11:02
С учётом потерь в составе, благополучный исход-ничья.
МапС
МапС
27 февраля в 10:56
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 февраля в 10:48
Игра даст много пищи для мозгов).
112910415
112910415
27 февраля в 10:46
обе команды полны надежд ...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
27 февраля в 10:46
Чертаново-Велес это тоже московское дерби.
КЭТиК
КЭТиК
27 февраля в 10:43
Сомнение есть в результате.
VAN ARM
VAN ARM
27 февраля в 10:41
тут не поспоришь)))факт))
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