Хохлов: «Удачный исход дерби поможет ЦСКА продолжить гонку за золотом»

Бывший тренер «Динамо» рассуждает о предстоящем матче «Локомотив» — ЦСКА в рамках чемпионата России.

Это московское дерби. Такая вывеска говорит сама за себя. Хочется увидеть хороший, интересный футбол. Пока мы мало что знаем о командах, поскольку они только вернулись с предсезонных сборов, где проводили лишь контрольные встречи. Как они будут выглядеть на официальном уровне — увидим.

Для подопечных Марко Николича эта встреча очень важна. Если они сыграют неудачно, то ещё больше отстанут от конкурентов. Но если «Локомотив» одержит победу, то, безусловно, останется в игре. Плюс команда получит важнейший заряд позитива. Это шанс начать всё сначала и забыть неудачную концовку прошлого года. Футболисты должны убедиться, что они действительно готовы давать результат.