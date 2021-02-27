Хохлов: «Удачный исход дерби поможет ЦСКА продолжить гонку за золотом»

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассуждает о предстоящем матче «Локомотив» — ЦСКА в рамках чемпионата России.
Это московское дерби. Такая вывеска говорит сама за себя. Хочется увидеть хороший, интересный футбол. Пока мы мало что знаем о командах, поскольку они только вернулись с предсезонных сборов, где проводили лишь контрольные встречи. Как они будут выглядеть на официальном уровне — увидим.
Для подопечных Марко Николича эта встреча очень важна. Если они сыграют неудачно, то ещё больше отстанут от конкурентов. Но если «Локомотив» одержит победу, то, безусловно, останется в игре. Плюс команда получит важнейший заряд позитива. Это шанс начать всё сначала и забыть неудачную концовку прошлого года. Футболисты должны убедиться, что они действительно готовы давать результат.
Удачный исход дерби поможет ЦСКА продолжить гонку за золотом, осечка же — существенно усложнит жизнь. Но даже в этом случае армейцы не опустят руки, не сдадутся. Шанс на чемпионство всё равно останется.
А уж забить - как получится. У армейцев потери в обороне ,Локо более-менее в обойме.
Думаю, будет ничья с минимумом голов. Возможно даже нулёвка...
А уж забить - как получится. У армейцев потери в обороне ,Локо более-менее в обойме.
Думаю, будет ничья с минимумом голов. Возможно даже нулёвка...