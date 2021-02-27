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Гунько: «Возращение Промеса в „Спартак“ стоит рисков»

27 февраля 2021, 09:41

Российский тренер Дмитрий Гунько поделился мнением о переходе нападающего «Аякса» Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак».

Я вижу только один риск — завышенные ожидания от его приезда абсолютно у всех. Если «Спартак» и сам Квинси стартуют на уровне этих ожиданий, то он получит качественный эмоциональный заряд. Пойдет ажиотаж, все будет хорошо. Но этот маятник может качнуться и в отрицательную сторону, если Промес с ходу не заиграет. Поэтому я вижу невероятно важными первые матчи. Но у меня нет сомнений, что Промес — один из лучших легионеров в истории РПЛ. Его возращение в «Спартак» стоит рисков.

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Все комментарии
ABir
ABir
27 февраля в 13:07
Быстро только кошки родятся, а здесь торопиться и ждать чего-то сиюминутного не следует. Не надо нагнетать, пусть все развивается спокойно и планомерно. Так будет лучше для Спартака, болельщиков и самого Промеса
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
27 февраля в 12:39
Подождём до завтра ,а там и посмотрим -что к чему . Радоваться пока нечему ,но и хуже чем есть , не будет . Попов ! Давай ещё Тадича с Онаной там нам подгони ! )))))
makkie
makkie ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
27 февраля в 11:51
Пока Промес играл в Спартаке, локти кусали его соперники.
Забыл что ли, как Антоха вам двушку отгрузил в последнем дерби его пребывания в России? Скоро напомним :)
LOpp
LOpp
27 февраля в 10:47
Возвращение Гунько в Спартак куда больший риск.
oFANATo
oFANATo
27 февраля в 10:30
Скорее надо переживать не за то в какой форме Промес и сможет ли сразу заиграть в новой команде....а скорее всего дано переживать что бы Промеса обратно не вызвали повесткой в суд Нидерландов.
112910415
112910415
27 февраля в 10:17
риск какой-то есть, но он выглядит оправданным
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
27 февраля в 10:10
Ну это же не Маркизио взяли!Парень варился уже в нашей кухне(РПЛ)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 февраля в 10:09
Кто не рискует, тот не пьёт шампанское из Кубка. Спартак провёл хорошую работу в зимнее окно - сплавил Кокорина и выторговал Промеса. Будет ли от этого толк, узнаем очень скоро.Обе стороны этого спора имеют право на мнение. Ему знакома почти вся команда, он адаптирован к нашей лиге. Лишь бы не было проблем с голландским правосудием...
drug01
drug01
27 февраля в 09:56
Игра покажет что будет дальше
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 февраля в 09:51
Целесообразность возвращения в "Спартак" Квинси Промеса порождает великое множество споров и противоречивых мнений. От полной бесполезности данного трансфера и усиления "Спартака" "сбитыми летчиками" до тех, что с приходом Промеса "Спартак" способен с большой вероятностью побороться за золотые медали чемпионата. Действительно, лучше дождаться ближайших матчей и посмотреть, как оно будет в реальности. Единственное настораживает, груз больших ожиданий от игры Квинси. Все равно нужно хотя-бы немного времени для адаптации в чемпионате, где отсутствовал несколько лет.
shlomo
shlomo
27 февраля в 09:46
Ну кто не рискует....:))))...хотя если сильно рисковать, то можно и пролететь...
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