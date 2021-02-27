Гунько: «Возращение Промеса в „Спартак“ стоит рисков»

Российский тренер поделился мнением о переходе нападающего «Аякса» из «Аякса» в «Спартак».

Я вижу только один риск — завышенные ожидания от его приезда абсолютно у всех. Если «Спартак» и сам Квинси стартуют на уровне этих ожиданий, то он получит качественный эмоциональный заряд. Пойдет ажиотаж, все будет хорошо. Но этот маятник может качнуться и в отрицательную сторону, если Промес с ходу не заиграет. Поэтому я вижу невероятно важными первые матчи. Но у меня нет сомнений, что Промес — один из лучших легионеров в истории РПЛ . Его возращение в «Спартак» стоит рисков.