Смородская: «ЦСКА не в лучшей форме»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассуждает о предстоящем матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА .

Ожидаю только победы «Локомотива». ЦСКА не в лучшей форме. В большей степени, на игре скажется именно отсутствие Акинфеева. Это лидер команды. Дивеев — тоже потеря, но в меньшей степени.