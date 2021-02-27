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Смородская: «ЦСКА не в лучшей форме»

27 февраля 2021, 10:19
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассуждает о предстоящем матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА.

Ожидаю только победы «Локомотива». ЦСКА не в лучшей форме. В большей степени, на игре скажется именно отсутствие Акинфеева. Это лидер команды. Дивеев — тоже потеря, но в меньшей степени.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
27 февраля в 20:57
Конявая до сих пор шифруется по привычке,)
particular
particular
27 февраля в 16:59, ред.
То, что дама знает некоторых игроков команды-соперника - это хорошо... В остальном - дамские домысли и пережитки былой сопричастности к клубу...
RamonCSKA
RamonCSKA
27 февраля в 16:55
ЦСКА играл в одни ворота со ска, движение было отличным, откуда она знает что не в форме????
Как по мне ЦСКА на голову сильнее Локо по составу
Даже Акинфеев там особого значения не имеет
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
27 февраля в 14:06
С рифмой всё равно не получается,-
как "Спартак" за чемпионство мается...
berda2003
berda2003
27 февраля в 14:06
ненавижу баб рассуждающих о футболе, ладно "матч тв", но эта старая б..., отправившая локо на тот свет открывает пасть...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
27 февраля в 13:10
чет букмекеры тупят, на ЦСКА каф меньше, верочка от Оли Локо выиграет каф прям аж радует 3,2-3,4 в пользу Локо =)
Leha-ha50
Leha-ha50
27 февраля в 12:30
Шла бы ты домой , Пенелопа!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Союзник противников (раскрыть)
27 февраля в 12:15
Мальчик Жека гранату нашел
вынув чеку в исполком зашёл.
"Я главбух!!! Я второй президент!!!
Еще слово! И вам ****ец!!!"
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
27 февраля в 11:56
Воротите ваши мысля вспять,
чтобы поудачней срифмовать;
есть тут сложность,
это не "Федун",
что легко рифмуется -"болтун"!
Союзник противников
Союзник противников ответ gen.v3trov (раскрыть)
27 февраля в 11:53
То,которое её интервьюировало.Судя по изложению,она свои вумные мысли не в фейсбуке излагала для широких народных масс.А ты за кого обиделся???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 февраля в 11:32
Её мнение нам не интересно!
Ironigor
Ironigor
27 февраля в 11:30
Олюшка, если бы вы посмотрели на себя в зеркало, увидели что вы тоже уже давно не в форме !!! А ЦСКА ТОЛЬКО ПОБЕДА, несмотря на потери Акинфеева и Дивеева !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Союзник противников (раскрыть)
27 февраля в 11:18
Жека Харьковский сидит в исполкоме.
Дюков вместе с ним на троне.
"Я главбух! Я президент!"
Послать бы на хутор вместе всех!!!
gen.v3trov
gen.v3trov ответ Союзник противников (раскрыть)
27 февраля в 11:16
Это ж в какое издание?
sv_1969
sv_1969
27 февраля в 11:12
Ору в голос!Что это тётя может знать??
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
27 февраля в 11:08
Она хотела сказать-"В выездной",остальное добавили журналЫсты,набранные в издание по кастингу-из подворотни.
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
27 февраля в 11:06
...а из-за угла Федун:
"Я нефтяник и трибун!
Есть Зарема и Промес,
изворотливый,как бес!
Так что больше не гадайте,
просто титул мне отдайте...".
drug01
drug01
27 февраля в 11:05
Игра покажет кто сильней
Союзник противников
Союзник противников
27 февраля в 11:03
А "ЛОко"-на подъёме??? Вас спасут только "гениальные" решения Агронома.
VAN ARM
VAN ARM
27 февраля в 10:43
    112910415
    112910415
    27 февраля в 10:43
    не спешите их хоронить ...
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    27 февраля в 10:43
    В конце февраля форма у всех примерно одинаково-хреновая
    mihaluch
    mihaluch
    27 февраля в 10:39
    Смородская уже разведала в какой форме ЦСКА.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    27 февраля в 10:28
    Вышел Гинер из тумана
    вынул ножик из кармана.
    Буду резать, буду бить
    все равно чемпионом мне быть!!!
    🤣
    oFANATo
    oFANATo
    27 февраля в 10:23, ред.
    Сегодня узнаем кто в лучшей форме.
    Чего раньше времени щеки надувать.
    Видели в кубке что Арсенал в лучшей форме чем зенит. Хотя многие этого и не ожидали.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    27 февраля в 10:22
    Этим можно воспользоваться...
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