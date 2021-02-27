Смородская: «ЦСКА не в лучшей форме»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассуждает о предстоящем матче 20-го тура РПЛ против ЦСКА.
Ожидаю только победы «Локомотива». ЦСКА не в лучшей форме. В большей степени, на игре скажется именно отсутствие Акинфеева. Это лидер команды. Дивеев — тоже потеря, но в меньшей степени.
Как по мне ЦСКА на голову сильнее Локо по составу
Даже Акинфеев там особого значения не имеет
Как по мне ЦСКА на голову сильнее Локо по составу
Даже Акинфеев там особого значения не имеет
как "Спартак" за чемпионство мается...
как "Спартак" за чемпионство мается...
вынув чеку в исполком зашёл.
"Я главбух!!! Я второй президент!!!
Еще слово! И вам ****ец!!!"
вынув чеку в исполком зашёл.
"Я главбух!!! Я второй президент!!!
Еще слово! И вам ****ец!!!"
чтобы поудачней срифмовать;
есть тут сложность,
это не "Федун",
что легко рифмуется -"болтун"!
чтобы поудачней срифмовать;
есть тут сложность,
это не "Федун",
что легко рифмуется -"болтун"!
Дюков вместе с ним на троне.
"Я главбух! Я президент!"
Послать бы на хутор вместе всех!!!
Дюков вместе с ним на троне.
"Я главбух! Я президент!"
Послать бы на хутор вместе всех!!!
"Я нефтяник и трибун!
Есть Зарема и Промес,
изворотливый,как бес!
Так что больше не гадайте,
просто титул мне отдайте...".
"Я нефтяник и трибун!
Есть Зарема и Промес,
изворотливый,как бес!
Так что больше не гадайте,
просто титул мне отдайте...".
вынул ножик из кармана.
Буду резать, буду бить
все равно чемпионом мне быть!!!
🤣
вынул ножик из кармана.
Буду резать, буду бить
все равно чемпионом мне быть!!!
🤣
Чего раньше времени щеки надувать.
Видели в кубке что Арсенал в лучшей форме чем зенит. Хотя многие этого и не ожидали.
Чего раньше времени щеки надувать.
Видели в кубке что Арсенал в лучшей форме чем зенит. Хотя многие этого и не ожидали.